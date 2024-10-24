EV Power開啟新篇章，旗艦充電站啟幕典禮隆重舉行

香港2024年10月24日 /美通社/ -- 今日，作為依威能源集團成員之一的香港電動能源有限公司（Hong Kong EV Power Limited，下稱「EV Power」）宣佈正式啟動其位於香港荃灣亞洲第一中心的旗艦充電站（首個同時座落民居及工商業區的免停車費集中式快充站）並隆重舉行了「零費停車，輕鬆滿電」EV Power旗艦充電站開業典禮。在開業典禮現場，EV Power CEO陳振雄先生及總經理鍾漢琛先生，和來自招商局創新科技集團的總經理助理沈奇先生、戰略投資部副總經理甄珍女士等多位品牌代表蒞臨參與開業剪綵儀式，並與EV Power一眾業界夥伴及用戶朋友齊聚一堂，共同見證了EV Power 這一全新篇章的重要啟幕時刻。

EV Power自2010年成立以來，致力為每一位電動車司機，停車場以及各類機構提供專業、方便、安全和符合成本效益的充電方案，截至2024年8月，EV Power已在全港營運超過150個公共充電站，擁有近2000臺充電椿。作為電動車充電解決方案的先驅和市場領導者，此次EV Power正式啟動旗艦充電站，旨在進一步拓展及鞏固其在香港電動車充電服務領域中領先的市場地位，並同步探索及呈獻其在電動車普及和能源使用革新中的創新潛能。正如EV Power CEO陳振雄先生在開業典禮上的致辭所言：「EV Power自2010年成立以來，見證了電動車系在香港從0到1的變遷，此次EV Power旗艦充電站的正式開幕標志著EV Power對電動車未來發展的堅定承諾。全新充電站將為電動車車主提供無需停車費、用多少付多少、無需排隊的優質充電體驗，推動香港充電基礎設施進入新紀元。EV Power期待在未來兩年内，在全港各區域建立更多集中式充電站，為用戶提供更便捷的服務」。

緊隨陳振雄先生的啟幕致辭，隨後的剪綵及切燒豬儀式由EV Power及招商局創新科技集團的重要品牌代表共同參與完成，現場氣氛伴隨儀式的圓滿而達至高潮，主禮嘉賓引領現場一眾業界夥伴及用戶朋友，共同舉杯慶祝這一里程碑時刻。

此外，典禮現場設置有5臺60kW快速直流充電椿，及車主休息區域等旗艦充電站服務設施，均向來賓開放參觀，同時現場還特設時限優惠活動以回饋廣大用戶支持，反響熱烈。

秉承此次開業典禮的「零費停車，輕鬆滿電」主題，EV Power通過開業活動充分展現了其在電動車充電技術及服務的創新突破，如同陳振雄先生在記者圍訪中提及的：「EV Power自2014年進入中國内地后已在内地建成超過7,500個充電站，系統服務内地2,000,000位車主。今年以來，EV Power也大力拓展海外版圖，在印尼建成30個快速充電站，成為印尼最大的民營充電運營商，並相繼在越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國、巴西等地建立充電站」。立足於旗下香港最大公共充電網絡平臺易充站 (E-Charge HK)，此次旗艦充電站的正式開業將帶動EV Power在全球市場版圖和服務模式上的擴充與拓新，助力加速電動車普及和能源使用的革新，從而為香港乃至世界綠色環保生活的構建貢獻力量。

關於香港電動能源有限公司 (Hong Kong EV Power Limited)

香港電動能源有限公司 (EV Power) 是依威能源集團成員之一，成立於2010年，是一個電動汽車充電的專家，EV Power更在2023年引入招商局集團成為公司目前股東之一。

EV Power作為電動車充電解決方案的先驅和市場領導者。EV Power能夠提供專業、方便、安全和符合成本效益的充電方案給每一位電動車司機，停車場以及各類機構。

EV Power提供的服務包括：私人及公共充電系統的安裝、充電站的管理和維護、充電培訓，以及連接各個品牌的充電站到易充站 (E-Charge HK) 平台。其中，EV Power所開發的易充站 (E-Charge HK) 智能網上管理平台，涵蓋停車場充電網絡系統，停車場管理系統，收費系統等等。電動車駕駛者可以透過E-Charge HK接收全港所有停車場電動車充電站的實時狀態，從而找到最合適的充電站，並查看充電進度。目前E-Charge HK亦是全港最大的公共充電網絡, 當中包括例如各大型商場, 領展旗下停車場,政府公共停車場等。EV Power的服務對象包括政府、地產物業，以至私人企業及住宅用戶，例如保時捷，寶馬及比亞迪等也是其充電合作夥伴。

SOURCE EV Power