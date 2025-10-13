雲頂新耀宣布通用現貨型腫瘤治療性疫苗EVM14的新藥臨床試驗申請獲中國國家藥品監督管理局批准

EVM14成為公司首個實現中國國家藥品監督管理局（NMPA）和美國食品藥品監督管理局（FDA）IND雙獲批的mRNA腫瘤治療性疫苗。

上海 2025年10月13日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，今日公布其通用現貨型腫瘤治療性疫苗EVM14注射液（以下稱為「EVM14」）的新藥臨床試驗申請（IND）獲國家藥品監督管理局批准。EVM14成為公司首個實現中國國家藥品監督管理局（NMPA）和美國食品藥品監督管理局（FDA）IND雙獲批的mRNA腫瘤治療性疫苗。這一成果不僅標志著EVM14具備全球臨床開發與轉化的潛力，更展現出公司在全球臨床開發與創新實力上的持續提升，是公司自主研發歷程中的重要裡程碑。

EVM14基於雲頂新耀自主知識產權的mRNA技術平台研發，是一款靶向5個腫瘤相關抗原（TAA）的通用現貨型腫瘤治療性疫苗，擬用於治療多種鱗狀細胞癌，包括非小細胞肺鱗癌（sq-NSCLC）和頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）。EVM14新藥臨床試驗申請於2025年3月獲美國食品藥品監督管理局批准。

中國牽頭主要研究者、上海市胸科醫院腫瘤科主任陸舜教授表示：「很高興EVM14新藥臨床試驗申請獲國家藥品監督管理局批准，正式進入中國臨床研究階段。作為一款靶向腫瘤相關抗原的通用現貨型腫瘤治療性疫苗，EVM14具備多瘤種應用潛力，有望顯著拓寬臨床人群、提升治療可及性，為腫瘤治療開辟新路徑。

當前我國腫瘤仍處於高發態勢，而現有免疫療法和靶向療法往往難以形成持久免疫記憶。腫瘤相關抗原疫苗不僅能夠作為現有療法的有力補充，發揮協同增效作用，還可能減少復發，契合全球腫瘤藥物研發趨勢。在臨床前研究中，EVM14能夠誘導免疫記憶，展現出有效降低腫瘤復發的能力，有望幫助患者實現『長期無癌生存』的獲益。這一創新探索在腫瘤治療領域具有開創性意義。我們期待EVM14在後續臨床試驗中展現積極的治療潛力，為推動我國腫瘤治療帶來開創性進展，為更多患者帶來治療希望。」

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「EVM14是公司首個實現中美IND『雙獲批』的mRNA腫瘤治療性疫苗，不僅彰顯了雲頂新耀在mRNA腫瘤治療領域的技術實力，也體現了監管機構對EVM14科學性與前期研究質量的高度認可，彰顯了mRNA平台的創新優勢。

EVM14於今年3月已獲美國FDA IND批准，此次中國IND獲批，將加速推進中美兩地臨床研究的進度。全球多中心臨床試驗的陸續開展將為EVM14的適應證拓展提供更全面更具價值的臨床證據，我們期待EVM14展現積極的治療潛力，為中國乃至全球腫瘤患者帶來突破性治療選擇，亦加速雲頂新耀創新價值的全球化兌現，強化雲頂新耀在全球醫藥市場的競爭力。」

此次獲批的I期臨床試驗主要目的是觀察EVM14的安全性和耐受性，次要目的是觀察其療效。在EVM14 I期臨床試驗探索的瘤種中，大多數患者會表達5個腫瘤相關抗原（TAA）之一。其中，約96%的sq-NSCLC患者和97%的HNSCC患者檢測到至少一個TAA基因的表達[1]。鱗癌患者群體龐大，現有標准治療仍未獲得令人滿意的治療效果，存在巨大的未滿足醫療需求。

臨床前試驗結果表明，EVM14在小鼠中誘導了劑量依賴性的抗原特異性免疫應答，並在多個小鼠同源腫瘤模型中顯著地抑制了腫瘤生長。同時，EVM14能夠誘導免疫記憶，展現出有效降低腫瘤復發的能力。臨床前研究還證明了EVM14與免疫檢查點抑制劑（ICI，如抗PD-1或抗CTLA-4抗體）的聯用可以顯著增強抗腫瘤活性，支持在臨床上對聯合用藥的探索。

雲頂新耀嘉善工廠已於2025年6月順利放行首批GMP臨床試驗樣品，該批樣品將用於支持雲頂新耀在中美兩地開展EVM14的臨床試驗。參與的臨床中心包括中國的上海胸科醫院和美國的NEXT Oncology Virginia、德州大學安德森癌症中心、紀念斯隆-凱特琳癌症中心等。

關於EVM14

EVM14注射液（也稱為EVM14）是一種不含防腐劑的無菌mRNA-脂質納米顆粒（mRNA-LNP）通用現貨型腫瘤治療性疫苗，由編碼5個腫瘤相關抗原（TAA）的mRNA原液包封在脂質系統中配制而成。肌肉注射後，EVM14可被抗原呈遞細胞（APC）攝取並翻譯成靶抗原，經加工後由主要組織相容性復合體（MHC）分子呈遞給T細胞並激活抗原特異性T細胞。這些活化的T細胞可遷移至腫瘤組織，識別並殺死表達靶抗原的腫瘤細胞。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學制造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明

