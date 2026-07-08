EVNIA全球首發Triple - Mode三模式電競顯示器 重新定義遊戲體驗極限

作為系列最大賣點，EVNIA 今次帶來業界全球首創的"TRIPLE – MODE"「三模式」切換功能，有別於市面常見僅支援 4K / 2K 的雙模式顯示器，今次兩款新機實現三種解析度與刷新率的完美組合：

QHD 2K 275Hz

畫質細緻流暢，適合日常使用需求，如處理工作文件、設計剪片，甚至觀賞影片。這款螢幕提供全方位的高效能，無論是工作還是娛樂都已超班勝任！





畫質細緻流暢，適合日常使用需求，如處理工作文件、設計剪片，甚至觀賞影片。這款螢幕提供全方位的高效能，無論是工作還是娛樂都已超班勝任！ FHD 全高清 360Hz / HD 高清 540Hz

對於熱愛電競的用戶而言 ，FHD 全高清 360Hz 已經是一個非常理想的選擇，能平衡畫質與速度，提供穩定流暢的遊戲體驗。不過， 如果追求 更高端、更極致的體驗，HD 高清 540Hz 的業界頂級刷新率絕對能帶來無可比擬的滑順感覺，專為《CS2》《Valorant》《Apex 英雄》等等第一人稱射擊遊戲打造，每一個畫面變化都即時呈現，讓電競表現進一步升級，實現超凡的沉浸式體驗。

為何EVNIA 電競顯示器 M4外型設計就是那麼吸引?

飛利浦重磅推出全新 EVNIA M4 系列顯示器，以前瞻性設計完美結合高性能與實用性，為追求品質的用戶帶來全新視覺體驗。高階型號 27M4N5500PT 搭載可調節高度與旋轉設計的人體工學支架，後方更配備 EVNIA 專屬發光 LOGO，盡顯時尚與科技感；而入門型號 27M2N3500PT 則採用簡約穩固的支架設計，性價比極高，滿足不同層次用戶的實際需求。兩款型號均具備 DisplayPort 1.4、HDMI 2.1接口，全面支援最新顯卡及遊戲主機，一部裝置即可應對多樣化遊戲場景，為玩家打造真正「一部多用」的全方位驚人效能新體驗。

創新底座設計 進一步強化 節省高達18.4%的桌面空間

此外，全新 EVNIA M4 以創新底座設計進一步強化空間使用效率。對比上一代，M4 的底座深度縮減至 213mm，實現節省 18.4%的桌面空間，完美適用於都市家居及緊湊型工作環境等對空間敏感的應用場景。同時，底座設計優化穩定性與結構性，並融入簡約現代美學，讓產品在外觀與實用性之間達至完美平衡，充分體現飛利浦在顯示技術創新及用戶體驗提升方面的領導地位與卓越追求。

EVNIA 作為 Philips 旗下全新電競品牌，由誕生之日起就堅持「重新定義電競顯示器標準」的理念。品牌名稱源自希臘語「智慧思維」，核心宗旨是讓每一位玩家 —— 無論是休閒玩家還是職業選手 —— 都能感受到被重視、獲得支援與啟發。

為何EVNIA 電競顯示器 就是不一樣?

有別於市面多數電競品牌只追求極端參數、忽略普通用家體驗的做法，EVNIA 堅持包容性設計、智能功能與頂級性能並重：我們相信電競不只是少數職業玩家的專利，每一個熱愛遊戲的人都應該享受到最好的體驗。今次推出的三模式顯示器，正是這個理念的最佳體現 —— 不用再在「畫質」和「速度」之間做妥協，不用為了不同遊戲更換多台顯示器，一台 EVNIA 就能滿足你所有的遊戲想像。

今次 EVNIA 三模式顯示器的設計靈感，正正源於當前電競市場最前沿的「多場景合一」核心趨勢 —— 遊戲玩家的使用需求從來都不是單一的：有時候我們想沉浸在 3A 大作的開放世界細膩畫質裡，有時候我們想和朋友開黑衝分追求極限反應，有時候我們又需要用同一部屏幕完成辦公、設計等日常工作。

傳統顯示器只能在某一個方面做到最好，而 EVNIA 的 Triple Mode 三模式技術，就是要打破這個界限：QHD 2K 模式帶來畫質與流暢度的平衡體驗、FHD 全高清 360Hz 模式兼顧清晰畫面與競技速度、HD 高清 540Hz 模式應對極限 FPS 對戰，三種模式一鍵切換，一台顯示器就能應對所有使用場景。這不只是參數的升級，更是電競顯示器使用邏輯的革新 —— 讓顯示器來適應玩家的遊戲習慣，而不是讓玩家遷就顯示器的限制。

EVNIA 電競顯示器 就是不一樣?

EVNIA 全球先驅：FHD 1000Hz 刷新率 × OLED 跨世代技術，更多新品即將領先首發，帶給人們無限高科技驚喜，領導電競新未來:

EVNIA OLED享有全港最長的 5 年 OLED 保養，全球首個三模式 Fast IPS 電競顯示器，以及業界最強的護眼技術的電視屏幕，EVNIA 電競顯示器爲用家造就不一樣的可能，定立领先的業界標準，讓科技帶給用家不一樣趣味，EVNIA 電競顯示器系列將迎來更多備受期待的全新型號，詳情如下：

1

全球首發的 「三模

式」電競顯示器 27M4N3500PT 27M4N5500PT 27 QHD@275hz FHD@360hz HD@540hz HKD1,590 HKD1,790 2

Evnia OLED 市場獨

家的五年保養。 27M2N6500NS 27M2N6500L 27M2N6500P 27M2N8800 32M2N8900 49M2C8900 QHD@144hz AGLR QHD@240hz QHD@280hz UHD@240hz DP2.1 UHD@240hz DP2.1 DQHD@240hz DP2.1 HKD3,390 HKD3,740 HKD4,540 HKD6,440 HKD7,390 HKD10,190 3

全球首款 IPS FHD

1000hz CPL Nature-

Eyecare電競顯示器 25M4P5200T IPS FHD 1000hz 待定 4

業界最強護眼 電競

顯示器 Nature-

Eyecare 27M2N5501UK QHD@320hz HKD2,290 5

全面針對香港市場

需要重新設計, 罕

有的配備

USB-C(90W)及喇叭

設計, 全方位切合

遊戲用家需要。 27M2N3600PA QHD@260hz HKD1,940 6

全球首發的 27寸

1000hz 「雙模式」

電競顯示器 。 27M2N5500XD QHD@540hz HD@1000hz HKD6,790 7

超高解像度的 27

吋 5K「雙模式」電

競顯示器。 27M2G5800 5K@180hz QHD@330hz HKD6,590













邁向電競未來，就從 Philips EVNIA 開始：

傳統顯示器只能在某一個方面做到最好，而 EVNIA 的 TRIPLE - MODE三模式技術，就是要打破這個界限：UHD 模式帶來終極沉浸感、QHD 模式實現性能與畫質的平衡、FHD 模式應對極限競技對戰，三種模式一鍵切換，一台顯示器就能應對所有使用場景。這不只是參數的升級，更是電競顯示器使用邏輯的革新 —— 從此以後，讓顯示器來適應玩家的遊戲習慣，而不是讓玩家遷就顯示器的限制。

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Philips 官方網店：

https://www.elletron.com.hk/collections/philips-monitor

Philips HKTVmall 官方網店：

https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Philips-Monitor/s/H5832001

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關於 Philips Evnia

Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。

邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。

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Philips 27M4N5500PT: 下載連結

SOURCE 飛利浦顯示屏/Philips Evnia