Experience Abu Dhabi 與曼城合作在紐約舉行「Penalty Itinerary」挑戰賽

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Experience Abu Dhabi

26 7月, 2024, 08:50 CST

曼城球星 Haaland、Grealish 和 Bobb 在 US Summer Tour 的互動活動中，令球迷為之驚豔

紐約2024年7月26日 /美通社/ -- Experience Abu Dhabi 活動透過展示足球技巧，將阿布達比的精髓帶到紐約市的街頭，這是曼城 (Manchester City) 夏季巡迴賽的一部分。49th Street 與 Etihad Airways 及 PUMA 合作，首次推出獨特的沉浸式體驗「Penalty Itinerary」。球迷有機會贏得一次難忘的阿布達比之旅，充滿驚險刺激的活動、文化探索和休閒體驗。

這項活動邀請球迷測試自己的點球技巧，每成功踢出一球，就能在阿布扎比最具代表性的地點展開新的冒險旅程。從阿布達比亞斯島法拉利世界 (Ferrari World Yas Island) 的高速快感，到謝赫扎耶德大清真寺 (Sheikh Zayed Grand Mosque) 身歷其境的文化之旅，每次入球都在舖排獨特的行程。參與的球迷也有機會贏得大獎：一次難忘的阿布達比之旅，包括在挑戰期間展開的獨家體驗行程。 

Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York
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更令人興奮的是，曼城球星 Erling Haaland、Jack Grealish 和 Oscar Bobb 也驚艷亮相，與球迷互動，並協助球迷一球接一球，舖排出阿布達比的終極行程。即使球迷未能得到大獎，也不會空手而回！來自 PUMA、曼城和阿提哈德航空的獨家獎品一浪接一浪，包括簽名商品、禮品卡、限量版裝備，甚至還有阿提哈德飛行里數。
此活動捕捉了阿布扎比的活力，以有趣和吸引人的方式，將其令人難以置信的多樣化體驗融入生活之中，讓球迷熱烈歡呼。

對於在紐約的隊伍而言，興奮不止於此！Experience Abu Dhabi 將在男子一隊美國之旅的餘下行程中繼續為他們加油助威，因為他們準備於 7 月 30 日在奧蘭多的 Camping World Stadium 迎戰巴塞隆拿 (Barcelona)。8 月 3 日在哥倫布的俄亥俄體育場 (Ohio Stadium) 與車路士 (Chelsea) 進行最後一場比賽，為這次巡迴賽劃上句號。

要發現您的阿布達比冒險靈感，可查看 101 Abu Dhabi Do's 的完整列表，請瀏覽：www.visitabudhabi.ae

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi 簡介：

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展，助力經濟增長，並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

通過與定義阿聯酋作為領先國際目的地的組織合作，DCT Abu Dhabi 致力於將生態系統合作，圍繞阿聯酋潛力的共同願景合併，協調努力和投資，提供創新解決方案，並使用最佳工具，政策和系統來支持文化和旅遊業。 

DCT Abu Dhabi 的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地，展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

如欲了解更多關於 DCT Abu Dhabi 以及阿布扎比旅遊勝地的資訊，請瀏覽：dct.gov.ae 以及 visitabudhabi.ae

SOURCE Experience Abu Dhabi

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