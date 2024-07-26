Experience Abu Dhabi 與曼城合作在紐約舉行「Penalty Itinerary」挑戰賽

更令人興奮的是，曼城球星 Erling Haaland、Jack Grealish 和 Oscar Bobb 也驚艷亮相，與球迷互動，並協助球迷一球接一球，舖排出阿布達比的終極行程。即使球迷未能得到大獎，也不會空手而回！來自 PUMA、曼城和阿提哈德航空的獨家獎品一浪接一浪，包括簽名商品、禮品卡、限量版裝備，甚至還有阿提哈德飛行里數。

此活動捕捉了阿布扎比的活力，以有趣和吸引人的方式，將其令人難以置信的多樣化體驗融入生活之中，讓球迷熱烈歡呼。

對於在紐約的隊伍而言，興奮不止於此！Experience Abu Dhabi 將在男子一隊美國之旅的餘下行程中繼續為他們加油助威，因為他們準備於 7 月 30 日在奧蘭多的 Camping World Stadium 迎戰巴塞隆拿 (Barcelona)。8 月 3 日在哥倫布的俄亥俄體育場 (Ohio Stadium) 與車路士 (Chelsea) 進行最後一場比賽，為這次巡迴賽劃上句號。

要發現您的阿布達比冒險靈感，可查看 101 Abu Dhabi Do's 的完整列表，請瀏覽：www.visitabudhabi.ae

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi 簡介：



Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展，助力經濟增長，並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

通過與定義阿聯酋作為領先國際目的地的組織合作，DCT Abu Dhabi 致力於將生態系統合作，圍繞阿聯酋潛力的共同願景合併，協調努力和投資，提供創新解決方案，並使用最佳工具，政策和系統來支持文化和旅遊業。

DCT Abu Dhabi 的願景植根於其酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比升級為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地，展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

如欲了解更多關於 DCT Abu Dhabi 以及阿布扎比旅遊勝地的資訊，請瀏覽：dct.gov.ae 以及 visitabudhabi.ae

SOURCE Experience Abu Dhabi