Eye Level頒獎典禮表彰逾千名學界小精英

其中，Eye Level文學創作大賽則有來自16個國家及地區小朋友參加。今年，香港也有小朋友脫穎而出，被獲邀請到韓國首爾出席年度頒獎典禮。

頒獎典禮設互動體驗

為隆重其事，Eye Level頒獎典禮當日更邀請了駐香港韓國文化院院長崔宰源先生及綠茵英文（國際）幼稚園鄔雪霖校長出席擔任頒奬嘉賓。

頒獎典禮除了見證同學們得獎的喜悅，當日場内更設有十多個精心設計的兒童STEAM、創新有趣、考驗思維及技巧的攤位遊戲，一衆獲邀出席的同學與家人歡度了一個開心難忘的頒獎典禮和母親節。

是次頒獎典禮頒發獎項如下：

Eye Level 課程畢業生, Eye Level 數學解難大賽2023, Eye Level 國際文學大賽 2023, Eye Level 英語大挑戰 2023, Eye Level全港數學邏輯思考大挑戰2024

2023 - 2024 Eye Level 國際及本地比賽參賽學校名單 (排名不分先後)

幼稚園組別: 保良局劉陳小寶幼稚園, 路德會沙崙堂幼稚園, 東華三院馬陳景霞幼稚園, 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑), 綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣), 綠茵英文幼稚園(馬鞍山), 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳), 元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園, 加州天地幼稚園及幼兒園, 啟思幼稚園, 保良局鄭錦鐘學前教育服務中心, 聖文嘉幼稚園, 博愛醫院施淑鎮幼稚園幼兒中心, 仁愛堂彭鴻樟幼稚園, 保良局方王錦全幼稚園, 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園

小學組別: 秀明小學, 基督教宣道會宣基小學, 彩雲聖若瑟小學, 聖公會基愛小學, 寶血小學, 香港中國婦女會丘佐榮學校, 聖保祿天主教小學, 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學,順德聯誼總會何日東小學, 保良局蔡繼有學校, 聖公會聖十架小學, 佛教黃焯菴小學, 啟基學校(港島), 九龍靈光小學, 基督教香港信義會紅磡信義學校, 聖博德學校, 瑪利諾修院學校(小學部), 世界龍岡學校劉德容紀念小學, 聖文德天主教小學, 迦密梁省德學校, 慈幼葉漢小學

中學組別: 嶺南衡怡紀念中學, 青年會書院, 中華基督教會協和書院, 香港中國婦女會丘佐榮學校, 香港中國婦女會中學, 沙田崇真中學, 聖芳濟書院, 廖寶珊紀念書院, 保良局第一張永慶中學, 中華基督教會基協中學, 聖公會白約翰會督中學, 佛教大光慈航中學, 培僑書院, 中華基督教會何福堂書院, 顯理中學, 北角循道學校, 佛教孔仙洲紀念中學, 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校, 中華基督教會銘基書院, 香港真光中學, 沙田蘇浙公學

關於Eye Level

Eye Level 是領前的輔助教育服務提供者，全球有200多萬學生在體驗 Eye Level 的課程。Eye Level 的核心價值是從學生的角度出發，並提供個人化學習計劃。目前，Eye Level 中心數目持續增長，在全球 19 個國家和地區提供課程。

更多資訊： myeyelevel.com

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SOURCE Eye Level Hong Kong