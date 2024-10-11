【日本三重縣】「F1日本大獎賽」住宿套餐 近距離體驗賽事的魅力
新聞提供者JTB 三重支店
11 10月, 2024, 14:00 CST
日本鈴鹿市2024年10月11日 /美通社/ -- 想在「V2席」觀賞鈴鹿賽車場的「F1日本大獎賽」，體驗難忘的賽車盛事嗎？由JTB 三重支店特別企劃的「F1日本大獎賽」的門票+住宿套餐， 助力觀眾在「V2席」享受精彩的賽事。
盡情享受「F1日本大獎賽」的刺激與感動
這個套餐提供人氣上層看台「V2席」，以遼闊的視野盡情感受賽車的魅力。從引擎轟鳴的起跑瞬間到賽車飛馳於賽道上，以至技師們精湛的維修技術等，精彩畫面全部一覽無遺。
入住「酒店 VISON」
第一天(4/4)晚上酒店 VISON內的「AT CHEF MUSEUM」將開放VISON Special Night Lounge(晚上6點至10點)，提供自助式輕食及飲品。
「F1日本大獎賽」觀賽門票+住宿套餐詳情：
- 日期：2025年4月4日～4月6日
- 住宿：酒店 VISON
- 方案包含：兩晚住宿（含早餐）、酒店與賽道間的接駁服務、「V2席」門票
詳情請參考此處：https://www.suzukacircuit.jp/zh-tw/f1/ticket/private_tour/index.html
SOURCE JTB 三重支店
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