【日本三重縣】「F1日本大獎賽」住宿套餐 近距離體驗賽事的魅力

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JTB 三重支店

11 10月, 2024, 14:00 CST

日本‌鈴鹿市2024年10月11日 /美通社/ -- 想在「V2席」觀賞鈴鹿賽車場的「F1日本大獎賽」，體驗難忘的賽車盛事嗎？由JTB 三重支店特別企劃的「F1日本大獎賽」的門票+住宿套餐， 助力觀眾在「V2席」享受精彩的賽事

盡情享受「F1日本大獎賽」的刺激與感動

F1 日本大獎賽（示意圖）
F1 日本大獎賽（示意圖）

這個套餐提供人氣上層看台「V2席」，以遼闊的視野盡情感受賽車的魅力從引擎轟鳴的起跑瞬間到賽車飛馳於賽道上，以至技師們精湛的維修技術等，精彩畫面全部一覽無遺

入住「酒店 VISON

第一天(4/4)晚上酒店 VISON內的「AT CHEF  MUSEUM」將開放VISON Special Night Lounge(晚上6點至10點)，提供自助式輕食及飲品

F1日本大獎賽」觀賽門票+住宿套餐詳情：

  • 日期：2025年4月4日～4月6日
  • 住宿：酒店 VISON
  • 方案包含：兩晚住宿（含早餐）、酒店與賽道間的接駁服務、「V2席」門票

詳情請參考此處：https://www.suzukacircuit.jp/zh-tw/f1/ticket/private_tour/index.html

SOURCE JTB 三重支店

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