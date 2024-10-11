【日本三重縣】「F1日本大獎賽」住宿方案 近距離感受賽事魅力

本方案提供熱門的主看台區上層「V2席」，以遼闊的視野盡情感受賽車魅力。引擎轟鳴的起跑瞬間、賽車在賽道上飛馳的速度、技師們精湛的維修技術等精彩畫面盡收眼底。

② 入住「酒店 VISON」

第一天(4/4)晚上酒店 VISON內的「AT CHEF MUSEUM」將開放VISON Special Night Lounge(晚上6點至10點)，提供自助式輕食及飲品。

「F1日本大獎賽」觀賽門票住宿方案內容：

日期：2025年4月4日～4月6日

住宿：酒店 VISON

方案包含：兩晚住宿（含早餐）、飯店與賽車場間的接駁服務、「V2席」門票

詳情請參考此處：https://www.suzukacircuit.jp/zh-tw/f1/ticket/private_tour/index.html

SOURCE JTB 三重支店