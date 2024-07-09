華普宣佈參與投資網球世界盃和F1體育賽事

中國廣州2024年7月9日 /美通社/ -- 中國領先的第三方財富管理服務提供商——華普集團（納斯達克股票代碼：HPH）今日宣佈將與華德集團攜手投資多項國際頂級體育賽事。

1、 當前投資聚焦的體育賽事

（1）賽事名稱：戴維斯杯（Davis Cup）

戴維斯杯（Davis Cup）是世界上極受矚目的國家對國家的男子網球團體賽事。是國際網球協會（International Tennis Federation，簡稱 ITF）所負責組織的賽事。始辦於 1900 年 2 月 9 日的戴維斯杯網球賽，也是除奧林匹克網球比賽外歷史最長的網球比賽。賽事於一年中的分散的數個星期、於許多地點舉行，每年產生一個戴維斯杯總冠軍。

（2）賽事名稱：比利‧簡‧金盃（Billie Jean King Cup）

比利‧簡‧金盃（Billie Jean King Cup）是世界最重要的國家女子網球團體賽事，是 1963 年為慶祝國際網聯成立 50 週年而創辦的每年一度女子網球盛會，和戴維斯杯男子網球團體賽齊名，也是世界網壇層次最高，影響最大的國際性女子團體賽。

（3）賽事名稱：世界一級方程式錦標賽（簡稱 F1）

F1 是國際汽車運動聯合會（FIA）舉辦的當今世界最高水平的賽車比賽，與奧運會、世界盃足球賽並稱為"世界三大體育盛事"。

2、 當前華德集團已取得 2024 男子網球世界盃暨戴維斯杯決賽小組賽（2024 DAVIS CUP FINALS GROUP STAGE）主辦權；

華德已參與競購承辦 2024 女子網球世界盃暨比利簡金盃決賽（2024 Billie Jean King Cup Finals）和 2025-2029 網球世界盃（戴維斯杯與比利簡金盃合併辦賽）（DAVIS CUP FINALS &Billie Jean King Cup Finals—THE WORLD CUP OF TENNIS）；

華德計劃競購 2025 年 F1 世界一級方程式錦標賽。

3、體育賽事詳情

（1）2024 年 9 月 10 至 9月15 日，將在中國橫琴-澳門舉辦 2024 男子網球世界盃暨戴維斯杯決賽小組賽（2024 DAVIS CUP FINALS GROUP STAGE）；

（2）將爭取 2024 年 11 月 13 至 20 日，將在廣州或深圳舉辦 2024 女子網球世界盃暨比利簡金盃決賽（2024 Billie Jean King Cup Finals）；

（3）將爭取 2025 年至 2029 年，將在中國廣州、深圳、香港、橫琴粵澳深合區、佛山等地，舉辦網球世界盃（戴維斯杯與比利簡金盃合併辦賽）（DAVIS CUP FINALS &Billie Jean King Cup Finals—THE WORLD CUP OF TENNIS），其男子決賽分組賽每年 9 月中旬為期一周；男子決賽淘汰賽、女子決賽每年 11 月中上旬，持續 8-10 天。

（4）將爭取 2025 年在中國廣州省城市舉辦世界一級方程式錦標賽（F1）。

4、 本次國際頂級網球賽事和 F1 錦標賽的賽事成本和經營費用共計投資約 USD 2.5億元。

5、 本次投資國際體育頂級賽事的淨利潤預測是:

(1) 2024 年兩項國際網球賽的預測淨利潤大約是800萬美元。

(2) 2025 年國際頂級男女網球錦標賽預測淨利潤大約是2000萬美元。

(3) 2025 年世界一級方程式錦標賽 F1 的預測淨利潤大約是 USD 4500萬美元

(4) 由於兩項大型的國際頂級男女網球錦標賽和世界一級方程式錦標賽 F1 的主辦權是五年，也就是說從 2025 年至 2029 年的五年，淨利潤預計超過3億美元。

6、 後期雙方將繼續投資聚焦以下國際頂級賽事，如排球、乒乓球、羽毛球、游泳、足球、籃球帆船等等體育項目。

華普集團首席執行官胡義南認為："華普集團參與投資國際頂級體育賽事，意味著華普集團國際化、智能化戰略進入實質性落地階段，項目除了給公司帶來龐大的現金流和淨利潤之外，更為公司提升國際形象，融匯貫通國際社會帶來機遇。"

關於華德集團：

華德集團成立於2005年，總部位於新加坡，是一家私營精品類投資開發公司，專注於中國及東南亞地區房地產、科技、醫療健康和體育文化等行業的併購投資，致力於為合作夥伴創造長期價值。華德集團在作為中新國際體育產業基金的有限合夥人和基石投資人，致力於與賽事主辦方共同開展國際賽事IP及賽事活動的附屬產品如廣告、電視電台社交媒體的轉播權、賽事的紀念品、賽事的電子遊戲、和賽事有關的服裝及體育用品及其他跟賽事有關的產品。

關於華普集團（納斯達克股票代碼：HPH）

華普集團成立於2010年，致力於成為領先的智能化家庭和企業服務提供商。華普集團秉持讓所有家庭享受更美好生活的使命，以全球戰略眼光，聚焦"科技智能"與"資本併購"兩大核心驅動引擎，於全球範圍內發掘具備潛力的優質企業，面向資產配置、教育遊學、文旅體育、健康養老、家族治理等領域開展投資和經營。

目前，華普集團旗下擁有中國領先第三方智能化金融服務平台泛華控股集團，中國第三方財富管理服務商泛華普益基金銷售有限公司；已簽約收購人工智能機器人硬件製造商新加坡華德靈俊。

華普集團於2024年3月13日由原普益集團（股票代碼：PUYI）轉型更名而來。

前瞻性聲明

本次公告包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括涉及計劃、目標、戰略、未來事件或業績的陳述，以及與歷史事實陳述不同的潛在假設和其他陳述。當華普集團使用"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預測"、"估計"或類似的詞彙時，這些詞彙並不僅僅與歷史事件有關，它也在作前瞻性聲明。前瞻性聲明並不是未來業績的保證，其所涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與華普集團在前瞻性聲明中討論的預期有重大不同。這些聲明受到不確定性和風險的影響，包括但不限於以下因素：華普集團的目標和戰略；華普集團未來的業務發展；產品和服務的需求和接受程度；技術變化；經濟環境；中國第三方財富管理行業的發展；聲譽和品牌；競爭和價格的影響；政府監管；華普集團服務的中國國內和國際市場的一般經濟和商業條件的波動，以及與上述任何風險和其他風險相關的假設，這些風險包含在華普集團向美國證券交易委員會提交的報告中。出於這些因素，投資者不應對這些未實現的前瞻性陳述過於依賴。在華普集團提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件中討論了其他因素，可在www.sec.gov上查閱。華普集團無義務公開修訂這些前瞻性聲明，以反映本公告之後發生的事件或情況。

SOURCE Highest Performances Holdings Inc.