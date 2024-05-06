華為發佈系列F5G-A產品及解決方案，助力亞太行業智能化

會上，華為政企光領域總裁谷雲波在「F5G-A，築基行業智能化」主題演講中提到，「行業智能化給光產業帶來三大新趨勢，F5G-A為我們展示了面向這三大趨勢清晰的技術演進路線。我相信在客戶、夥伴和華為的共同努力下，我們一定能實現行業智能化的合作共贏。」

家庭和園區正在迎來「光進銅退」，銅線需要升級為光纖。家庭寬帶技術正從過去的「光纖到戶」進一步發展至現在的「光纖到房間」階段，為家庭數字生活提供極致體驗。面向這一趨勢，華為推出「光纖到房間」時代的ISP全光目標網。

面向園區網絡 「光進銅退」加速到來，華為發佈新一代F5G全光園區2.0方案，基於XGS-PON Pro和Wi-Fi 7技術，從帶寬、組網、運維三方面升級，實現12.5/25Gbps到房間、10Gbps到AP，打造綠色萬兆全光園區。同時，華為發佈業界首個可商用的50G POL全光園區方案，充分滿足園區高性能場景需求。

面向電力、交通等行業的「光（fgOTN，細顆粒光傳送網）進電（SDH）退」趨勢，華為發佈業界首個支持fgOTN標準的全光通信網解決方案，為行業構築堅實可靠的通信網絡。

「光進人退」，是指通過智慧交通、周界防護等場景的智能遠程作業方式，減少大量人工現場工作，讓從業人員從室外現場「後退」到辦公室。華為將視覺、雷達、光纖等感知能力融合，結合先進的大模型，打造領先的多維感知+智能解決方案，助力生產和運營。

會上，華為發佈了《無源全光網安裝工藝和施工指南（英文版）》及《fgOTN技術白皮書》，進一步賦能客戶和夥伴，促進全光網絡的行業標準化、加速應用落地。最後，華為企業網絡Marketing與解決方案銷售部光領域副總裁陳澤宇宣佈在全球首次啟動Optix Club會員招募活動，通過構築光產業專業技術圈子，助力區域行業數智化升級。

SOURCE Huawei