華為F5G全光園區2.0全新升級並發布場景化新品，加速園區網絡邁向Wi-Fi 7時代

華為F5G全光園區2.0方案實現網絡三層變兩層，有源變無源，能耗降低30%，布線降低80%；基於XGS-PON Pro和Wi-Fi 7技術，支持12.5/25Gbps到房間，10G到AP，2.5G到桌面；通過硬隔離切片技術，一網承載多業務實現TCO降低30%，為企業建設綠色、超寬、極簡的園區網絡。

本次大會，華為發布多款全光園區2.0新品，面向全場景、多行業全新升級。

在教育行業，面向智慧教室，華為推出業界首款高密超萬兆光終端華為星光 P884E，滿足大帶寬接入場景，實現12.5/25Gbps到教室，2.5Gbps到桌面；面向宿舍，推出業界首款8口Wi-Fi 7光AP華為星光W617E，支持8人宿舍有線無線統一接入；面向教育城域網，推出邊緣光網關華為星光E853E，支持PON口拉遠，業務本地轉發閉環，配置靈活，滿足小學、幼兒園等園區全量業務接入。

面向醫院病房場景，華為推出業界首款萬兆吸頂式Wi-Fi 7光AP華為星光W817C，無感漫遊技術支持移動查房不斷聯。

面向酒店場景，華為推出新一代的三合一Wi-Fi 7光AP華為星光W827E-3，支持有線、無線、電話統一接入，實現一房一纖一終端，以更優的建網成本提供基於Wi-Fi 7的極致網絡體驗，提升酒店住客好評率。

面向工廠車間場景，華為推出小型化工業光終端華為星光T602E，支持DIN導軌安裝，光纖直達機臺，實現廠房0機櫃，更加靈活易擴展，為智慧工廠打造可靠、靈活的先進工業網絡，助力工廠提質增效。

華為在2016年首創的全光園區網絡解決方案，受到行業客戶廣泛認可，目前已在全球超過9000個園區商用落地。通過不斷技術創新，該方案能力持續代際領先，支持硬隔離切片的50G全光園區解決方案也已實現商用。

未來，華為將繼續攜手客戶及夥伴，深耕園區場景，持續為行業提供領先的全光園區網絡方案和服務，打造園區新質生產力，共贏園區智能化。

SOURCE Huawei