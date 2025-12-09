Fairchild Media Group與香港時裝協會共襄時尚盛舉 WWD x SJ國際時尚商業會議 及 WWD Fashion Loves Culture時尚盛會

作為探討時尚變革趨勢的頂尖平台，WWD x SJ 國際時尚商業會議集結別具前瞻性的業界人士及專家，共同探索設計靈感如何跨越疆界，東西美學融合對文化及商業機遇的影響。與會者將深入理解香港作為時尚樞紐的獨特定位，激盪本地街頭文化與國際時裝秀場交和的創意火花，一同打造時尚未來。

以此為基礎，會議更剖析時尚敘事的力量，研究品牌如何構築跨越多個市場的共鳴故事，透過凝聚社群認同提升品牌價值。同時討論亦聚焦歷史如何持續啟發當代設計，探討如何將傳統工藝及文化底蘊融入現代設計，打造未來經典。此外，對談亦闡述關鍵議題，如全球貿易不穩定性下的採購策略，及以永續創新推動的物料改革等，強調香港透過策略性轉型及科技進步，於塑造產業未來中扮演著關鍵角色。

與會講者包括Kim Jones Studio藝術總監Kim Jones、Roberto Cavalli創意總監Fausto Puglisi、著名時裝設計師Jason Wu，以及首位於巴黎高級訂製時裝週發表系列作品的香港設計師Robert Wun等一眾業界領袖。

Fairchild Media Group行政總裁Amanda Smith女士表示：「是次會議代表Fairchild Media Group再次拓展其國際版圖，香港作為工藝與商業的交匯點，我們非常高興能與香港時裝協會合作舉辦活動，並全賴文創產業發展處的鼎力支持，齊集業界領袖，共同推動創新時尚、實踐永續發展及跨界合作機遇。」

難忘晚會

雙方合作延伸至傍晚的的「WWD Fashion Loves Culture時尚盛會」。透過此次攜手，WWD與香港時裝協會為盛會注入國際焦點與文化共鳴。晚宴由榮譽嘉賓香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生，JP揭幕，並與Fairchild Media Group行政總裁Amanda Smith女士及香港時裝協會代表羅正杰先生，JP，還有一眾來自海外、內地及本地的時尚名人一同慶祝香港作為創意之都的領先地位。其他出席的香港特區政府嘉賓包括文創產業專員黎細明女士。

紅地氈上星光熠熠，雲集知名國際明星和時尚偶像，包括於《F1》擔任Joshua Pearce而備受歡迎的英國演員Damson Idris、《廣告狂人》(Mad Men)人氣美國演員Kiernan Shipka、出演《荷爾蒙》第三季及《Secret Love: My Lil Boy》中泰混血演員大能Kanyawee "Thanaerng" Songmuang、出演美國Netflix劇集《XO, Kitty》的南韓演員李相憲（Sang Heon Lee）、菲律賓演員Anne Curtis以及國際知名中國模特兒雎曉雯。

來自世界各地的知名時尚達人亦專程來港參加活動，包括Irene Kim、Yoyo Cao、Susie Bubble、 Bryanboy、Hanan Besovic、Yu Masui、Ameera Khan 及Alfonso Padilla與本地名人包括柏天男、曾昭亮、告津瑜、李家彤、何鍶珩、潘家鏗、林恬兒、倪晨曦、林心兒、張翡玶、陳柏熹、溫碧霞、甄濟如、張宇成、吳家忻、許恩怡、崔浩然、沈震軒、陳欣妍、歐鎧淳及鄧愛嘉；香港名模貝安琪、馬詩慧、周汶錡，以及Z世代名人、模特兒、網紅及城中名媛紛紛到場支持。

嘉賓更在晚宴前拍攝Glambot，為時尚之夜掀起序幕。晚宴帶來精彩的文化及音樂表演，由夏國璋龍獅團以及激鼓樂社帶來獨特的舞獅表演揭開序幕，更融合太鼓演奏與嘻哈舞蹈元素，為傳統中華文化注入現代活力。及後被譽為「既是詩人，也是戲劇家」的著名鋼琴家張緯晴首先獻上引人入勝的獨奏演出。張緯晴曾獲多個國際獎項，並正式榮升為施坦威藝術家。張緯晴更與炙手可熱的大提琴家李垂誼攜手合奏，掀起晚宴高潮。李垂誼曾被國際權威音樂雜誌《留聲機》宣稱為「奇蹟」，演繹豐滿宏亮，情感表達細膩。時尚盛會完美融合傳統與創新，透過世界級藝術表演，充分突顯豐厚的文化底蘊。

由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（文創處）資助，「WWD x SJ國際時尚商業會議」及「WWD Fashion Loves Culture時尚盛會」是第二屆「香港時裝薈」（Hong Kong Fashion Fest）的重點活動之一。「香港時裝薈」由香港特別行政區政府主辦，於11月22日至12月7日期間舉行，善用中外文化薈萃的優勢，轉化香港成為全球時裝與文化交流的創意舞台。期間將舉辦多場時尚創新節目及活動，吸引本地及海外時尚愛好者時尚設計業代表及公眾參與，打造亞洲區全新的時尚旗艦活動。

請按此連結下載高清圖片: https://bit.ly/43SsWAX

– 完 –

關於Fairchild Media Group

Fairchild Media Group (FMG) is the leading source of fashion news and analysis for industry leaders and the global fashion community. Established in 1892 by Edmund Fairchild, Fairchild Media Group's brands include Women's Wear Daily (WWD), Footwear News (FN), Beauty Inc, and Sourcing Journal (SJ). Fairchild Media group further includes Fairchild Live – the global live events division producing 30+ global thought leader and consumer experiences, and Fairchild Studio, a multi-platform content production team, executing over 250+ brand partner programs annually. Operated and published by Penske Media Corporation (PMC), FMG content reaches a 17.5 million+ international audience of industry executives and highly engaged consumers across all media platforms.

關於香港時裝協會

香港時裝協會成立於2024年，是一個非營利性代表機構，致力於協調及統籌業界各項時裝倡議項目，以促進時尚產業的發展。協會的願景是將香港打造成為亞洲領先的國際時尚中心，憑藉香港獨特的地理優勢和多元文化背景，推動時尚領域的創意、創新、科技、協作和可持續發展。協會致力支持所有時裝業體系中的持分者，加強東西方的合作與交流，展示亞洲獨特而多樣的時尚魅力。

Facebook: https://www.facebook.com/hongkongfashioncouncil

Instagram: https://www.instagram.com/hongkongfashioncouncil/

LinkedIn: HongKongFashionCouncil

關於香港時裝薈

香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出「香港時裝薈」，打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」每年透過匯集不同本地時裝設計盛事，同時引入嶄新元素和周邊活動，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。第二屆「香港時裝薈」會於2025年11月22日至12月7日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行，並會聯乘巴黎時裝周及米蘭時裝周推進數碼時裝和永續時尚發展，吸引環球時裝設計業界代表來港參與，帶動更多產業合作、創新和業務機會，並為本地和國際時裝設計師及品牌建立平台，加強與香港和海內外的各時裝設計行業對接，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

網頁: www.hongkongfashionfest.com

Facebook: https://www.facebook.com/hongkongfashionfest

Instagram: https://www.instagram.com/hkfashionfest

YouTube:https://www.youtube.com/@hkfashionfest

關於文創產業發展處 (CCIDA)

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

SOURCE 香港時裝協會