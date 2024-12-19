華龍航空設立中東國際總部，與Falcon達成深化合作

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華龍航空

19 12月, 2024, 13:35 CST

由華龍航空發佈的新聞稿《華龍航空設立中東國際總部，與Falcon達成深化合作》（美通社發佈時間： 17-Dec-2024)中，倒數第二段修改為："Falcon CEO Can Şaşmaz先生表示：「Falcon始終致力於為客戶提供超越期待的商務航空服務。華龍航空在全球範圍內的廣泛布局和深厚資源，為雙方合作帶來了無限可能。我們非常期待與華龍航空緊密攜手，持續深化合作內容、拓展合作領域，為全球公務機客戶呈現更加多元化、定製化的高端服務，共同推動商務航空業的創新發展，邁向新高度。」"。特此更正，正確的全文如下：

華龍航空設立中東國際總部，與Falcon達成深化合作

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 華龍航空成立中東國際總部，並與該地區頂尖航空服務商Falcon達成深化合作，旨在通過資源共享與優勢互補，共同構建一個更為完善、高效且競爭力強勁的商務航空服務生態。

華龍航空業務涵蓋購機諮詢、飛機託管、包機服務、地面保障、高端定製旅行和公務機候機樓運營等，在全球範圍內擁有20多個運行基地，遍及中國、新加坡、歐洲及北美等多個地區，機隊規模連續多年居於亞太第一。

此次中東國際總部的成立，是華龍航空基於全球客戶需求，進一步深化其全球服務戰略、拓展國際市場的重要布局。

Falcon植根於中東，以其卓越的奢華體驗、無與倫比的安全保障以及便捷高效的服務而著稱。公司旗下的Falcon Luxe、Falcon Elite、Falcon Technic及Falcon Flight Support四大品牌，構成了覆蓋公務機租賃、公務機候機樓、維修工程以及飛行保障的完整服務體系。

Falcon的本土化優勢與華龍航空的全球網絡資源緊密結合，共同提升雙方在中東及全球市場提升品牌影響力和市場份額。華龍航空運行總監何晨表示：「與Falcon攜手，是華龍航空深化全球化戰略、進一步拓展國際市場的重要舉措。Falcon在中東地區深耕多年，擁有堅實的業務基礎和卓越的服務聲譽。我們將通力合作，充分融合雙方的專業智慧與資源優勢，為全球客戶帶來前所未有的飛行體驗和服務品質。」

近年來，中東地區經濟的蓬勃發展與全球資本的湧入，使得公務機需求持續增長。特別是自2013年中國提出「一帶一路」倡議以來，中國與中東的貿易往來日益密切，雙邊航空需求不斷攀升。對於華龍航空的客戶而言，中東國際總部的設立及當地優質服務資源的整合，將極大滿足其前往中東的商務需求，創造更多價值。

Falcon CEO Can Şaşmaz先生表示：「Falcon始終致力於為客戶提供超越期待的商務航空服務。華龍航空在全球範圍內的廣泛布局和深厚資源，為雙方合作帶來了無限可能。我們非常期待與華龍航空緊密攜手，持續深化合作內容、拓展合作領域，為全球公務機客戶呈現更加多元化、定製化的高端服務，共同推動商務航空業的創新發展，邁向新高度。」

此次雙方合作，不僅體現了華龍航空對中東市場巨大潛力的精準把握與深遠承諾，也標誌着兩家業界翹楚的強強聯手，將引領商務航空業邁向更高品質、更個性化的全新時代。

媒體如有查詢，敬請聯繫華龍航空市場部：
電話：(+852) 2588 7007 / (+86 10) 8416 2637
電郵：[email protected] / [email protected]
網址：http://www.sinojet.org/

SOURCE 華龍航空

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