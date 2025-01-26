美國食品藥品監督管理局（FDA）許可全球首個非接觸式脈搏率測量移動應用程序

PanopticAI的技術將智能手機和平板電腦變為醫療級生命體徵監測器。

這是這家香港初創公司實現醫療保健可及性、可擴展目標的一個重要里程碑。

該科技的多種用例包括遠距醫療、遠程患者監測、社區健康篩檢、臨床試驗和個人健康的分散管理等。

PanopticAI的早期採用者包括香港港怡醫院（IHH醫療集團成員）、萬寧（香港領先的健康美容連鎖店）和保柏（跨國健康保險公司）。

香港2025年1月26日 /美通社/ -- 遠程患者監測領域的領先創新企業PanopticAI今天宣佈，其非接觸式生命體徵監測軟件已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的510(k)許可。PanopticAI Vital Signs是首款經FDA許可的使用iPhone和iPad內置相機進行非接觸式脈搏率測量的移動應用程序。這也使PanopticAI成為第一家獲得FDA許可的醫療器械軟件（SaMD）的香港公司。

PanopticAI的技術利用遠程光電體積描記法（rPPG）專利算法，將現成的智能手機和平板電腦轉變為醫療級生命體徵監測器。先進的人工智能和信號處理技術用於分析設備相機捕捉到的細微皮膚顏色變化，僅用30秒即可準確測量脈搏率等生命體徵。

這一FDA許可標誌著PanopticAI實現使醫療保健更易獲得和可擴展的目標的一個重要里程碑。PanopticAI的技術消除了對專門設備的需求，利用智能手機的高普及型，大大降低了成本，並讓更廣泛的人群能夠隨時隨監測生命體征。該公司的非接觸式生命體征監測技術已經被醫院、保險公司和藥店採用，其客戶包括香港港怡醫院（全球最大的醫療保健服務提供者之一IHH醫療集團成員）、萬寧（香港領先的健康美容連鎖店）和保柏（跨國健康保險公司）。

PanopticAI團隊針對反映美國人口普查數據的多樣性患者群體進行了臨床測試，以確保PanopticAI Vital Signs應用程序在廣大用戶中的準確性和可靠性。嚴格的非臨床測試評估了該應用程序在各種條件下的效能，包括不同的照明、距離和用戶特徵，以確保在現實環境中可靠運行。PanopticAI Vital Signs應用程序還經過了嚴格的網絡安全和人為因素測試，以確保患者的安全和易用性。

PanopticAI首席執行官兼聯合創始人黃君朗（Kyle Wong）博士表示：「很高興我們的技術獲得FDA的許可，這驗證了我們開發達到臨床標準且惠及大眾的健康解決方案的承諾。此次獲得非接觸式脈搏率測量的許可是預期中幾項批准中的第一項，我們期待在這一成功的基礎上繼續拓展我們的技術能力。」

港怡醫院執行總裁、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官曾慶亷（Kenneth Tsang）醫生表示：「港怡醫院一直善用創新方案及新科技，以提升個人化醫療服務的可及性，並鼓勵病人更了解及易於管理個人健康。港怡是香港首家與PanopticAI合作在醫院手機應用程式中採用此技術的私營醫院，我們很高興能夠參與這項創新技術的可靠性和有效性驗證，並藉此幫助更多病人。」

戈壁創投管理合夥人唐啟波（Chibo Tang）表示：「戈壁創投作為PanopticAI的早期投資者，對這一重要的里程碑感到非常興奮。傳統的生命體徵監測可穿戴設備通常成本高昂且不舒適，導致用戶難以持續使用。然而，PanopticAI獲得FDA許可的應用程序讓監測生命體徵變得像使用智能手機一樣簡單，使患者能夠積極自主地管理自己的健康。」

PanopticAI Vital Signs應用程序並非評估受試者身體健康狀況的唯一方法。它提供的測量結果應該作為專業醫療護理和/或藥物的補充，而不能取代專業醫療建議、護理和藥物。

關於 PanopticAI

PanopticAI 是香港領先的健康科技公司，其臨床驗證的遠程光體積描記術（rPPG）技術正在徹底改變生命體徵監測。我們屢獲殊榮的Vitals™軟件開發套件（SDK）將智能手機、平板電腦和計算機轉變為醫療級生命體徵監測儀，使健康監測變得人人可及。Vitals™ SDK 僅需 30 秒即可準確測量關鍵生理指標，包括心率、心率變異性、呼吸頻率、血氧飽和度、血壓、壓力水平等——所有這些都無需穿戴式設備或專門設備。這一遠程患者監測的突破能夠減輕醫護人員的負擔，讓用戶能夠及早發現和管理慢性病，目前已經廣泛應用到醫療保健、保險、企業和個人健康管理等領域。PanopticAI由阿里巴巴創業者基金、戈壁創投、香港科技大學和香港科技園公司支持。

關於戈壁創投

戈壁創投是一家專注於亞洲的風險投資公司，管理資產規模達16億美元。公司總部設於吉隆坡和香港，為從早期到成長階段的創業者提供支持，並專注於新興和弱勢市場。戈壁創投成立於2002年，已籌集21支基金，投資超過380家初創企業，其中62家專注於循環經濟。戈壁創投在全球15個主要市場設有辦事處，覆蓋曼谷、北京、達卡、廣州、胡志明市、香港、雅加達、卡拉奇、吉隆坡、拉合爾、馬尼拉、上海、深圳、新加坡和天津。作為聯合國全球契約的參與者，戈壁創投致力於將戰略和運營與普世的人權、勞動、環境和反腐敗原則對接，以確保其投資組合的長期價值創造和可持續性。公司於2024年6月發佈了第三份可持續發展報告。欲瞭解更多關於戈壁創投的資訊，請訪問 https://gobi.vc 。

SOURCE PanopticAI Limited