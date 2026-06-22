美國食品藥品監督管理局（FDA）許可PanopticAI的非接觸式呼吸率測量

繼脈搏率測量獲得首項 FDA 510(k) 許可之後，PanopticAI 現已成功取得第二項許可，應用於呼吸率測量。這一里程碑進一步鞏固了其在相機式生理測量領域的全球領導地位，並推動該行業邁向人人皆可通過智能手機獲得臨床級健康監測的未來。

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 非接觸式生命體徵監測領域的領先創新企業PanopticAI今天宣佈，其呼吸率測量功能已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的510(k)許可。這是該公司繼其具有里程碑意義的脈搏率許可——全球首個非接觸式脈搏率測量移動應用程式——之後，再次為醫療器械軟件（SaMD）獲得的第二項FDA II類許可。

憑藉此次最新進展，PanopticAI進一步鞏固了其在相機式生理測量領域的領先地位，為其軟件平台再添一項認證。PanopticAI Vital Signs成為唯一一款僅使用標準相機即可測量兩項核心生命體徵並獲得臨床認證的行動應用程式。該解決方案無需任何外部感應器、穿戴式設備或配件，在臨床和家居環境中均可實現真正的非接觸式監測。

PanopticAI首席執行官兼聯合創始人黃君朗（Kyle Wong）博士表示：「呼吸率獲得FDA許可，是我們打造全球首個臨床級非接觸式生理測量平台的重要一步，該平台可在智能手機上實現便捷的健康測量、監測和管理。呼吸率是一項至關重要但經常被忽視的生命體徵，尤其是在遠程醫療和遠程患者監護中。」

該呼吸率測量功能由PanopticAI專有的遠程光電體積描記法（rPPG）和先進的運動分析算法驅動，能夠從智能手機相機捕捉的面部視頻中檢測出微妙的生理訊號。在臨床驗證研究中，該技術與參考儀器相比展現出很高的準確性，符合FDA II類醫療器械許可的嚴格性能要求。

該公司還宣佈，其已獲選「產學研1+計劃」（RAISe+），這是香港政府最負盛名的大學科研商業化資助計劃。該計劃撥款100億港元，支持有潛力的大學研究團隊將其創新成果轉化為成功的初創企業，進一步驗證了PanopticAI實現大規模商業影響的潛力。

在客戶、投資者及香港政府的支持下，PanopticAI正快速推進其非接觸式生命體徵測量的研發。除了脈搏率和呼吸率，該公司正在開發中的指標還包括血壓、心房顫動，甚至高血糖和高血脂風險的評估。通過將智能手機轉變為醫療級的健康管理工具，PanopticAI將革新遠程醫療、遠程患者監護、長者護理和人群健康計劃等領域，讓臨床級的健康監測變得觸手可及、經濟實惠且易於大規模應用，惠及大眾。

關於 PanopticAI

PanopticAI是香港領先的健康科技公司，其獲FDA許可的遠程光電容積描記法（rPPG）技術正在徹底改變生命體徵監測。我們屢獲殊榮的Vitals™軟件開發套件（SDK）將智能手機、平板電腦和計算機轉變為醫療級的生命體徵監測器，使健康監測人人可及。Vitals™ SDK僅需不到25秒即可準確測量關鍵生理指標，包括心率、心率變異性、呼吸率、血氧飽和度、血壓、壓力水平等——所有這些都無需穿戴式設備或專門設備。這一遠程患者監測的突破能夠減輕醫護人員的負擔，讓用戶能夠及早發現和管理慢性病，目前已經廣泛應用到醫療保健、保險、企業和個人健康管理等領域。

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SOURCE PanopticAI