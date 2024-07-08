Feldspar 打造全球首個植入感測器跑道，以提升運動員的表現並改變現場競技體驗

Feldspar 的新一代模組化運動跑道面層和追蹤軟件解決方案將把正在申請專利的技術和最尖端的材料整合到跑道設計中，以新穎及前所未見的方式實現能量回饋和轉換*。這項性能革新將讓運動員跑出比現今更快的速度，突破人類運動表現的極限。

這項科技能即時提供複雜且以往難以取得的數據，例如步幅長度、加速率和最高速度，有望徹底革新現場體育賽事的觀戰體驗，吸引追求創新、視覺震撼及注重科技感的頂級體育娛樂愛好者。

為了進一步提升表現，Feldspar 還將整合 AI 驅動的數據分析工具和運動追蹤軟件，旨在重新定義專業教導並優化運動員的訓練。這包括賽前、賽期間和賽後的比賽策略調整，以及根據精細的個人資料和深入的運動員個人資料來識別傷病風險。

Feldspar 創始人兼行政總裁 程孝慧 Alvina Chen 表示：「雖然近年來，我們在跑鞋、服裝和訓練方法方面見證了高水平的創新，但現代合成跑道自 1968 年夏季奧運會以來幾乎沒有變化，這令人難以置信。」

Chen 續稱：「在革新這項運動時，蘊藏著巨大的機遇。 透過跑道數碼化，Feldspar 不僅為運動員的發展提供新的路徑，突破人類表現的界限，而且引領田徑運動進入令人振奮、刺激的國際現場賽事新時代，帶來足球和賽車運動等運動賽事的觀感體驗。」

Chen 補充道：「我們的目標是將下一代跑道運用到奧運會等世界性賽事，為運動員表現和球迷參與度設立新標準。」

Feldspar 正與英國頂尖工程師、工業設計師和數據科學家合作開發高性能、優質跑道原型，並將於今年晚些時開始現場測試。預計跑道面層解決方案將於 2025 年開始投產。

前職業田徑運動員 Alvina Chen 在賽跑生涯中萌生了重新發明跑道的靈感。

該公司獲得香港投資者的初步支持，並將資金用於開發高性能智慧跑道原型。

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* Feldspar 的集成式智慧跑道面層旨在將跑步者更多的垂直能量轉化為水平能量，從而提高跑步速度。與當今頂級運動比賽中使用的其他商業可用的運動跑道面層相比，該跑道面層還具有顯著更高的能量回饋潛力。這是基於 Feldspar 的模型。

關於 Feldspar

Feldspar 是一家科技公司，致力於運用全球首創的集成式智慧跑道面層系統，改變田徑運動。這項創新解決方案旨在提高運動員的表現並提升觀眾在全球體育賽事的參與感，在模組化跑道無縫融入尖端的跑道面層和感測器技術，樹立業界新標準。有關更多資訊，請瀏覽 www.feldsparsport.com。

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SOURCE Feldspar Limited