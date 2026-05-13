FIFA世界盃2026狂熱爆發！Now.com呈獻「螢花 x 絲打 世界盃睇波日記」影像專欄以全新視角直擊足球盛事

「螢花」x「絲打」班底齊集！分享睇波貼士兼點評心水勁旅

今次Now.com影像專欄將齊集ViuTV人氣真人騷《足球女將2》「螢花」成員連家穎（Vian）、陳樂琳（Loklam）及吳梓清（表妹），以及Now TV 「絲打」主持李佩芝（Gigi）及關珮姿（KK），與觀眾分享睇波必備好物、賽前睇波準備，當然還有她們點評各國焦點球星與心水奪標勁旅。無論是資深球迷，還是純粹想投入賽事氣氛的「忽然球迷」，保證都會被她們的歡樂氣氛感染。

全天候捕捉世界盃消息 一站式專頁即將上線

除影像專欄外，Now.com亦將於本月稍後時間推出「世界盃 2026」專題網頁。專頁將結合Now新聞台及Now Sports專業團隊，為大家送上即時戰況更新，更會搜羅場外花絮、球星動態及趣味周邊情報。想全方位追蹤世界盃熱潮及球場內外熱門話題，用戶只需瀏覽Now.com網頁或下載Now 新聞App，即可進入「世界盃 2026」專題網頁。

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