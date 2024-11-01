未來投資倡議研究所（FII Institute）首日（2024年10月29日）

「未來投資倡議（Future Investment Initiative）旨在打破傳統思維的界限，拓展人類成就的可能性，」未來投資倡議研究所（FII Institute）行政總裁Richard Attias表示。「在首日活動中，我們目睹了全球願景家提出的強大理念與策略，這些將形塑我們如何應對當前最迫切的挑戰，並為人類開啟新的視野。」

FII8首日重點時刻：

1. 開幕全體會議： 活動以Attias的深刻見解拉開序幕，為將投資、創新和可持續發展相結合的討論奠定了基調。公共投資基金（PIF）總裁Yasir Al-Rumayyan隨後發表呼籲，敦促各國領導人面對全球變遷時，應善用創新策略。

2. Yasir Al-Rumayyan介紹了2024年FII PRIORITY Compass的調查結果：為我們提供了有關全球挑戰不斷演變的關鍵見解。該報告強調了如生活成本、治理及醫療保健等緊迫的優先事項，並敦促各方利益相關者將其策略與可持續發展目標對齊。他指出：「在這個關鍵時刻，我們正站在無限視野的邊緣。我們肩負著責任與機遇，塑造一個不僅投資於我們經濟，而是投資於整個人類的未來。」

3. 變革者委員會：地球經濟學：一個由知名人士組成的專家小組，包括黑石集團的Laurence Fink、Moderna的Stephane Bancel、香港交易所的查史美倫（Laura Cha）、Citadel的Ken Griffin、Sanofi的Paul Hudson、Google的Ruth Porat、匯豐前集團行政總裁祈耀年（Noell Quinn）、Facebook聯合創辦人Eduardo Saverin、Google前首席執行官兼董事長KBE艾瑞克•施密特（Dr. Eric Schmidt）、黑石集團聯合創辦人兼董事長斯蒂芬•施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）以及卡萊爾集團董事長、未來投資倡議研究所（FII Institute）董事會秘書David Rubenstein，共同探討全球南方日益增長的影響力、技術破壞及需要新穎的經濟體系來支持可持續的全球進步。

4. 能源專題對話： 沙特阿拉伯王子H.R.H. Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud強調了沙特阿拉伯在能源轉型中的領導地位，並指出可持續能源發展對於實現全球淨零目標至關重要。

5. 第二變革者委員會：銀行及投資：業界巨頭包括伊斯蘭開發銀行（IsDB）集團主席H.E. Dr. Muhammad Al Jasser、非洲聯合銀行（UBA）集團主席兼Tony Elumelu基金會創辦人Tony O. Elumelu、花旗銀行（Citi）行政總裁Jane Fraser、Franklin Templeton主席兼行政總裁Jenny Johnson、State Street Corporation董事長兼行政總裁Ron O'Hanley、摩根士丹利（Morgan Stanley）行政總裁Ted Pick、Apollo Global Management共同創辦人兼行政總裁Marc Rowan、Carlyle行政總裁Harvey M. Schwartz、紅杉資本（HongShan）全球創始及執行合伙人沈南鵬（Neil Shen）、高盛（Goldman Sachs）董事長兼行政總裁David Solomon、三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）董事長髙島誠（Makoto Takashima）及渣打集團行政總裁Bill Winters等專家，共同分析了金融管理中不斷變化的動態，強調在不斷演變的經濟環境及地緣政治因素下的適應能力。

6. 行業巨頭——TikTok行政總裁周受資（Shou Chew）以其對社交媒體和數碼平台在全球社群建立、創造力及文化交流方面影響的深刻見解，吸引了觀眾的注意，該討論由Richard Attias主持。周受資表示：「TikTok目前擁有超過十億用戶。TikTok的服務對象不僅僅是年輕人，而是是一款為所有人提供服務的應用程式。它不僅關乎娛樂，更關乎社群、傳承、文化和藝術。」

7. 推出人工智能包容倡議：一項全球承諾，旨在確保在新興市場中實現包容性的人工智能部署。此項倡議匯聚了科技公司、知識合作夥伴、政府政策制定者以及私營部門。資金將用於新興市場的項目。未來投資倡議研究所（FII Institute）的19位知識合作夥伴將提供專業知識和能力建設支持。

8. 人工智能第三變革者委員會 ： AI 的未來 包括多位行政總裁，例如：TikTok行政總裁周受資（Shou Chew）、SandboxAQ行政總裁Jack Hidary、Andreessen Horowitz聯合創辦人兼普通合夥人Benjamin Horowitz、CloudKitchens行政總裁Travis Kalanick、Alphabet及Google總裁兼資訊總監Ruth Porat、輝達（NVIDIA）環球業務營運執行副總裁Jay Puri、Schmidt家族基金會創辦人兼行政總裁、Schmidt Sciences聯合創辦人、前Google行政總裁兼董事長Dr. Eric Schmidt。這些業界領袖專注於過去一年人工智能（AI）技術的重大進展，包括生成式人工智能（Generative AI）等領域的突破。該會議還探討了人工智能（AI）對就業市場的反面影響。隨後，討論轉向了人工智能帶來的道德挑戰，例如算法偏見、私隱問題以及人工智能在決策過程中的影響。

9. 關於人工智能（AI）未來的特別討論中，馬斯克（Elon Musk）為FII8的嘉賓帶來了關鍵見解，指出人工智能（AI）應優先考慮人類的福祉。他強調：「展望未來，我們需要熱愛人類的人工智能（AI），這就是為什麼要創立xAI。它追求人類的最佳利益」，促進一個未來，使這些技術能夠提升和增強人類的體驗。

10. 公告：今日，就「投資於人類有影響力的解決方案」主題，我們一共發佈了12項金融類和非金融類公告。這些公告強調了在各個領域促進積極變革的承諾，重點關注可持續發展與創新。

隨著本屆FII8的推進，未來投資倡議研究所（FII Institute）將召開更深入的討論，以促進合作、負責任的投資及大膽的新解決方案，超越傳統界限，為所有人追求可持續繁榮的未來。

未來投資倡議研究所（FII Institute）簡介

未來投資倡議研究所（FII Institute）是由數據驅動的全球非牟利基金會，設有單一投資分支機構，並談論單一議程：對人類的影響。我們具全球性和包容性，培養來自全球各地的人才，並在以下四大重大領域獻計獻策，解決現實問題：人工智能（AI）及機械人、教育、醫療和可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute