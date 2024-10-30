未來投資倡議研究所（FII Institute）宣佈2024年度FII PRIORITY Compass的結果

金融不安全感是所有公民的首要關注點，通脹和工作保障是主要問題。對於政府表現不佳、醫療保健和科技的擔憂已經取代了環境問題，後者的關注度下降至第五位，僅有13%的受訪者將其視為首要關注事項。

這些變化為領導者和政策制定者提供了見解，幫助他們在面對全球經濟挑戰和日益兩極化的社會時找到應對之道。

這項由未來投資倡議研究所（FII Institute）委託、與益普索（Ipsos）合作進行的調查，聚焦於公民情緒，重點分析經濟、健康、科技、醫療保健及政府表現等議題。

這項名為FII PRIORITY Compass的調查每年進行一次，調查對象涵蓋各年齡層、背景和國家的代表性樣本，提供數據和見解，幫助塑造和引導未來投資倡議研究所全年舉辦的高峰會討論。

該研究所的目的是透過解決人類共同面臨的問題，如經濟增長、繁榮、氣候變化、技術監管以及公平獲取醫療和教育，對人類產生積極影響。

今年的FII PRIORITY Compass報告確定了幾個關鍵問題：

全球不滿意度正在急劇下降

連續第三年，有40%的受訪者選擇生活成本作為他們的主要關注問題

57%的受訪者表示通脹惡化，這一問題在全球北方尤為嚴重，66%的受訪者指出通脹情況惡化

治理被列為全球的第二大優先事項，71%的受訪者對其國家的貪腐程度表示不滿，其中政治不穩定地區的擔憂尤為突出

醫療保健是第三大關注議題，超過50%的受訪者對醫生的數量表示不滿，這是最常被報告的問題

只有13%的受訪者表示環境是他們的首要關注議題

唯一一個將環境視為公民首要關注議題的國家是印度

全球南方對科技改善生活的潛力持有更高的樂觀態度，達60%，而全球北方則僅為34%

在所有受調查的國家中，沙特阿拉伯的公民對自己的生活感到最滿意，滿意度高達84%

37%的受訪者將人工智能視為潛在威脅，而39%的人則表示不確定，突顯了社會對其影響的擔憂

FII8將於10月29日至31日在利雅得舉行，將有超過7000名領袖、投資者、專家、學者和創新者參與200多個旨在應對人類面臨重大問題的座談會和討論。這項研究將透過針對實際影響一般人的問題提供重要見解，為這些討論提供資料。

FII8於世界各國領導人於紐約舉行聯合國大會（United Nations General Assembly，簡稱UNGA）一個月後舉行，並在G20領袖於里約熱內盧會晤三週之前舉行。FII8於全球領導人四週後齊聚阿塞拜疆COP29會議，討論氣候行動之前舉行。

未來投資倡議研究所（FII Institute）行政總裁Richard Attias表示：

「這項研究對全球領導者和政策制定者來說是一個警鐘。這些發現令人深思，真實地反映了全球公民的關切。我們有獨特的機會來塑造一個更美好、更安全的世界，但這只有在領導者重視關鍵議題的情況下才有可能實現。」

如需查閱完整報告，請瀏覽：https://fii-institute.org/

未來投資倡議研究所（FII Institute）簡介

未來投資倡議研究所（FII Institute）是由數據驅動的全球非牟利基金會，設有單一投資分支機構，並談論單一議程：對人類的影響。我們具全球性和包容性，培養來自全球各地的人才，並在以下四大重大領域獻計獻策，解決現實問題：人工智能（AI）及機械人、教育、醫療和可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute