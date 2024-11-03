FII8第三日結束，公佈達成700億美元交易

FII8第三日重點時刻：

1. H.E. Faisal F. Alibrahim致開幕辭

沙特阿拉伯經濟與規劃部長H.E. Faisal F. Alibrahim在開幕致辭中奠定了今天活動的基調，強調投資在沙特阿拉伯「2030願景」（Vision 2030）經濟轉型中的重要作用，並指出非石油領域的增長對未來多元化發展至關重要。

2. 「新興市場另類資產增長」小組討論

在一場聚焦另類資產增長最新發展的會議中，多位嘉賓分享了重要見解，其中包括資本市場管理局（Capital Market Authority，簡稱「CMA」）主席H.E. Mohammed El-Kuwaiz、Investcorp副主席兼投資總監Rishi Kapoor，以及Warburg Pincus LLC主席Chip Kaye。該小組探討了推動新興經濟體投資的趨勢，並聚焦於預計將引領下階段增長的地區。

3. 資本配置者圓桌會議

一場高層討論會匯聚了深具影響力的領袖，探討2024年對另類資產的預期影響及影響機構投資組合的多元化趨勢。圓桌會議聚集了多位專家，包括機構投資者和思想領袖，分享他們對另類投資如何在應對經濟不明朗因素時日益重要的見解。

4. 風險投資熱點：干擾催化劑

在這場會議中，專家小組探討了不斷演變的創新資金籌集環境，特別強調了沙特阿拉伯等新興市場的最新進展。

5. 健康人類倡議

為了在全球範圍內確保更健康的未來，未來投資倡議研究所（FII Institute）啟動了「健康人類倡議」（Healthy Humanity Initiative），邀請來自全球南北方的100多家企業、10家健康保險公司及政府加入此運動。此舉旨在透過每兩年為公民提供免費的預防性健康檢查、減免高達50%的醫療費用以及確保免稅福利，來改善民眾的生活。迄今為止，該倡議已獲得「沙特全民健康政策」（Saudi Health in All Policies，簡稱「HIAP」）、Claure Group、Moderna、Merck GCC、Ausmed Global、啟明投創（Qi Ming Venture Partners）、Burjeel Holdings、SCAI、CURA、Genrait及Cleveland Clinic等多方支持。

6. 健康長壽指南

未來投資倡議研究所（FII Institute）與麥肯錫健康研究所（The McKinsey Health Institute）合作，發佈了《健康長壽指南》（Healthy Longevity Compass）的調查結果，該調查涵蓋了來自21個國家/地區的22,600名受訪者。研究顯示，70%的受訪者渴望採納更健康的生活習慣，但在發展中國家中，有43%的受訪者對獲取營養食品的渠道感到不滿意。請按此處，閱讀完整報告。

7. 投資日

FII8投資日（FII8 Investment Day）為創業生態系統揭開了充滿活力的新篇章，將大膽的願景轉化為可行的解決方案，推動進步。在未來投資倡議研究所（FII Institute）舉辦的首次環球計劃中，五家初創公司展示了其在人工智能和機械人技術、可持續發展、健康和教育等領域解決全球最迫切挑戰的尖端技術方案。創新者包括：Oxccu、Sakuu、Beyond-Aero、Archireef、Bytelearn。

在決賽中，Sakuu脫穎而出，榮獲「2024年FII8創新者」（FII8 Innovator 2024）的殊榮。每家參與的公司均可獲得2025年未來投資倡議研究所（FII Institute）的免費會員資格，並可進入由General Atlantic和Lakestar支持的「FII風險投資計劃」（FII Venture Program）。這一全面的支持系統旨在加速這些企業的增長，提供無與倫比的市場擴展機會、知識共享及全球曝光度。此外，這些創新初創企業還有資格參與「市場擴展計劃」，該計劃提供超過1,000萬美元的資金贈款和創業支持。這些公司還可受益於沙特阿拉伯「國家技術發展計劃」（NTDP）和香港科技園的軟登陸計劃。

8. 沙特阿拉伯外交部長H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud致閉幕辭H.H. Faisal Prince強調了全球公民身份在應對當前緊迫問題中的重要性。他強調，各國之間的合作對於應對衝突、氣候變化、健康危機和經濟差距至關重要。

9. 公告：在為期四天的FII8會議中，超過30項價值700億美元的公告集中於促進可持續發展和人類創新解決方案。此外，還建立了策略合作夥伴關係，突顯了在技術、生活品質和創新等多個領域的合作。

隨著FII8的圓滿結束，促進積極變革的團結立場已變得明確。領導者和創新者的集體聲音傳遞著這樣的共識：未來不僅僅是一個願景，而是我們共同參與的運動。FII8第三天展示了研究所致力於將資本與具有影響力的倡議相連接，進一步加強了全球投資格局。未來投資倡議研究所（FII Institute）繼續其使命，促進可持續和前瞻性的投資，從而促進各地區的變革。

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未來投資倡議研究所（FII Institute）簡介

未來投資倡議研究所（FII Institute）是由數據驅動的全球非牟利基金會，設有單一投資分支機構，並談論單一議程：對人類的影響。我們具全球性和包容性，培養來自全球各地的人才，並在以下四大重大領域獻計獻策，解決現實問題：人工智能（AI）及機械人技術、教育、醫療、可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute