Filigran於B輪融資成功籌集3500萬美元，有望推動全球擴展與產品創新

法國巴黎2024年10月28日 /美通社/ -- 歐洲網絡科技公司Filigran今日宣佈成功完成3500萬美元的B輪融資，融資由全球軟件投資機構Insight Partners主導，並獲得現有投資者Accel和Moonfire的持續支持。這輪新融資在公司完成1600萬美元的A輪融資僅幾個月後進行，既展現Filigran令人眼前一亮的增長，亦彰顯其擴大全球足跡和加速產品創新的決心。這筆資金將促進公司在全球範圍內的擴張，特別是在美國和太平洋地區，同時支持持續的產品創新，專注於人工智能（AI）和數據工程的應用案例。

成立於2022年的Filigran由Samuel Hassine和Julien Richard創立，公司正在透過其開源平台OpenCTI和OpenBAS，以及統一的擴展威脅管理（eXtended Threat Management，簡稱XTM）套件，徹底改變主動網絡威脅預測的方式。這套XTM套件有助各機構組織了解威脅環境、預測和檢測事件、減少事件響應時間、進行關鍵基建設施的壓力測試，以及設計可行的長期網絡安全策略。

Filigran的威脅情報解決方案為越來越多的跨國企業提供服務，包括空中巴士（Airbus）、萬豪酒店（Marriott）、泰萊斯（Thales）、愛馬仕（Hermès）、Rivian和Bouygues Telecom。用戶還包括公共部門機構，如歐洲委員會（European Commission）、美國聯邦調查局（FBI）、紐約市網絡指揮部（New York City Cyber Command）、多個美國和澳洲聯邦機構、荷蘭國家警察（Netherlands National Police Corps）以及一些歐洲部委。

全球擴張與產品創新

此輪B輪融資標誌著Filigran成長的又一重要里程碑。「獲得這筆B輪投資是對Filigran在短時間內取得巨大進展的證明，」Filigran行政總裁Samuel Hassine表示。「我們的使命是使威脅情報對所有組織都能夠獲得和應用。憑藉這筆新資金，我們有望在更大規模上繼續這一使命，推動創新並擴大我們在全球主要市場的影響力。」

「在短短時間內，Filigran成功改變了保安團隊對威脅情報的看法。他們的開源XTM套件，結合OpenCTI和OpenBAS，使用戶能夠主動防範潛在的攻擊者，」Insight Partners首席合夥人Crissy Costa Behrens表示。「該公司的驚人增長和對可及性的承諾正在推動行業向前發展。這筆投資將促進他們的全球擴展和產品創新，我們很高興能成為他們旅程的一部分。」

Filigran擁有超過4,300名網絡安全專業人士和活躍貢獻者的蓬勃社區，Filigran的開源方法正重新定義網絡威脅管理的標準。

XTM套件整合了強大的平台，例如OpenCTI（該平台有助於結構化和操作化全面的威脅情報）以及OpenBAS（一個利用實時威脅數據識別安全漏洞的對手模擬和安全驗證解決方案）。這些解決方案共同就潛在風險提供一目了然的統一視圖，使機構組織能夠加強其網絡安全措施。

此輪B輪融資亦將用於Filigran其他XTM解決方案的開發，進一步完善威脅管理，並簡化威脅驅動的風險評估及欺詐能力的整合。這些發展將進一步增強XTM套件，提供全面的端到端威脅管理方法，使機構組織能夠更高效和精確地主動應對新興的網絡威脅。

Filigran由Samuel Hassine（行政總裁）和Julien Richard（技術總監）共同創立。Samuel Hassine擁有超過15年的網絡威脅情報和危機管理經驗，曾擔任Tanium的安全策略總監以及法國國家信息系統安全局（ANSSI）威脅與風險分析部主管。Julien Richard則在數據和人工智能（AI）領域擁有超過20年的產品和工程團隊管理經驗，曾任YOOI的工程副總裁和Axway的工程總監。

Filigran簡介

Filigran於2022年10月成立，在網絡科技生態系統中以其對端到端網絡威脅管理的革命性承諾而脫穎而出。其使命是開發前瞻性的開源解決方案，旨在賦能網絡安全團隊預測未來的攻擊，並更有效地管理其網絡威脅環境及相關風險。Filigran的解決方案目前已被全球超過6,000個公共及私營機構組織所採用。

Insight Partners簡介

Insight Partners是一家全球性的軟件投資公司，專注於與高增長的科技、軟件和互聯網初創企業及擴張公司合作，推動其行業的變革。截至2024年6月30日，該公司管理的監管資產逾800億美元。Insight Partners已投資於全球超過800家企業，並協助超過55家投資組合公司成功上市。該公司總部位於美國紐約市，並在英國倫敦、以色列特拉維夫和美國三藩市（舊金山）灣區設有辦事處。Insight的使命是發掘、資助具有遠見的行政管理人員，與他們攜手合作，提供量身定制的實用軟件專業知識，伴隨他們從首次投資到新股上市（IPO）的增長旅程。有關Insight及其所有投資的更多資訊，請瀏覽insightpartners.com或在X（@insightpartners）上追蹤我們的動向。

SOURCE Filigran