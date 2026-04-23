FinChain星鏈於CYPHER ASIA 2026發布FinPass協議：為萬億級智能體金融市場構建身份信任基石

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 由復星財富控股旗下Web3品牌FinChain發起，匯集全球一線加密金融機構CEO、投資人共同參與建設的CYPHER ASIA 2026智能加密金融論壇於4月21日在香港數碼港圓滿落幕。論壇上，FinChain星鏈正式發布FinPass協議，面向AI Agent協作網絡提供鏈上身份、能力驗證、信譽積累與授權管理的基礎設施，為即將到來的智能體金融市場鋪設底層信任層。

智能體金融時代，身份是最大缺口

隨著以OpenClaw為代表的自主型智能體技術快速叠代，AI Agent正從信息處理工具向支付、協作與嚴肅經濟活動領域深度滲透。據全球權威市場研究機構預測，AI Agent市場規模將從2024年的51億美元飆升至2030年的471億美元，復合年均增長率高達44.8%；中國市場空間更為廣闊，預計2028年將突破8500億元人民幣。

然而，技術叠代速度遠超基礎設施配套能力。FinChain星鏈首席執行官趙晨在發布會上指出：「當一個AI Agent開始參與任務分工、服務調度、資金管理和投資執行時，市場首先面對的不是性能問題，而是信任問題。參與協作的對象是誰、具備什麽能力、歷史表現如何、被授予哪些權限、出了問題如何追責——這些問題沒有統一的基礎設施承接，協作網絡就無法真正放大。」

這一判斷切中了行業核心痛點。當前AI Agent生態系統呈現「應用層繁榮、基礎設施層薄弱」的結構性失衡：Agent的交互能力、執行能力正在指數級提升，但鏈上身份的不可篡改性、能力聲明的可驗證性、歷史行為的可追溯性以及授權邊界的清晰性——這些支撐多Agent協作的底層要素——仍嚴重缺失。

FinPass正是在這一背景下提出。它並非面向單個Agent的展示需求，而是為未來多Agent協作網絡中的身份、能力、信譽與授權問題提供系統性解決方案。

FinPass四大核心功能：

鏈上唯一身份：為每個Agent生成不可篡改的鏈上標識，替代匿名地址；

能力聲明與驗證：支持專業能力描述，接受鏈上驗證與第三方審計；

鏈上信譽評分：基於歷史服務記錄、完成率與用戶評價持續積累；

細粒度授權管理：讓用戶明確設定Agent的行動權限與支付上限。

這些功能表面是身份管理，實質上是為服務發現、協議協商、資金托管、風險控製和責任追蹤提供同一套基礎坐標。一個市場如果只能識別地址，卻無法識別主體、能力和授權邊界，更復雜的金融協作就無法實現。

從FUSD到FinPass：FinChain的完整基礎設施布局

FinChain對智能體金融市場的準備並非從單點展開，而是從完整基礎設施視角系統推進：

身份層：由FinPass承擔，回答 「 誰在行動 」 ；

誰在行動 ； 支付層：由FUSD與各家支付網絡承擔，回答 「 價值怎麽流動 」 ；

價值怎麽流動 ； 抵押與流動性層：與Morpho共建亞洲首個機構級RWA借貸市場，提供標準化抵押物與高流動性接口；

清算與風控層：明確風控結構，支撐可持續金融活動。

「FinChain星鏈與Unified Labs合作，與Morpho建設機構級RWA借貸市場，表面是圍繞FUSD推動借貸基礎設施，實質上是在提前建設未來智能體金融市場所需的抵押層、流動性層與清算層。」Unified Labs創始人兼CEO Louis Wan在活動中說道，「可編程的穩定資產、標準化的抵押物、高流動性的借貸接口和明確的風控結構，都是智能體進入真實金融活動的必要條件。」

風險同步：增長與治理必須並進

FinChain星鏈對未來智能體金融市場持謹慎樂觀態度。FinChain星鏈研究已明確五類重點風險：

流動性偏好偏移：智能體偏向短周期現金流和更高流動性偏好 同步行為風險：模型趨同導致同步建倉與減倉概率上升 跨層傳導風險：穩定幣、RWA、借貸體系耦合後局部波動跨層傳導 隱性杠桿風險：自動支付、續訂、補倉疊加催生系統隱性杠桿 責任映射風險：責任鏈條不清導致市場承接力下降

「這也是FinChain星鏈在推進基礎設施建設時，一直強調授權、回執、風控、信譽和責任鏈的重要原因。」FinChain星鏈CMO胡烜峰在論壇閉幕環節表示，「只有增長邏輯和治理邏輯同步推進，未來的智能體金融市場才有可能真正走向可持續。」

關於FinChain星鏈

FinChain星鏈是復星財富控股自主孵化的智能加密金融品牌，由Solana基金會、Vaulta基金會、Sonic Labs、Avalanche、Animoca Brands、騰雲資本、Unified Ventures共同投資，定位為全球實物金融區塊鏈網絡的Web3品牌與合規賦能現實資產鏈上流轉的金融基礎設施平臺；致力於聯合全球各大公鏈構建去中心化合規層，建設鏈上通用一體化身份系統，為各國金融機構和穩定幣發行商擴展跨國際流動性資源儲備，為科技金融開發者提供合規的去中心化基礎設施，同時推動RWA資產代幣化落地，推出以合規現實資產為支撐的生息穩定RWA資產FUSD，為全球資管方帶來全新的鏈上流動性管理工具，凝聚鏈上信任機製，提升投融資效率，並打造FinPass智能身份評估系統，為萬億級自主智能體金融市場鋪設底層基石，共建去中心化金融的合規生態體系與智能金融合規生態體系。

SOURCE Finchain Holdings (Cayman) Limited