聚焦數字資產合規機遇，Finternet 2025亞洲數字金融峰會核心議程重磅前瞻

在獲得OSL集團的全力支持後，香港特區政府投資推廣署與香港金融發展局亦已確認成為本屆峰會的支持機構，體現了各方對於推動香港數字金融生態穩健發展的共同願景。財新國際為本次峰會的特邀媒體夥伴。

峰會亦邀請到多位業界領袖，包括渣打集團旗下創投業務SC Ventures首席執行官Alex Manson、Solana基金會總裁Lily Liu等重磅嘉賓。此外，來自貝萊德、富蘭克林鄧普頓、Visa等全球頂尖資產管理及金融科技機構的代表也將出席，共同分享前沿洞見。

Finternet 亞洲數字金融峰會組委會召集人、 OSL 集團執行董事兼首席執行官崔崧表示：

「Finternet的本意是金融互聯網，意在構建起一張全球化的合規網絡，助力各方生態夥伴高效協同，讓資金像信息一樣自由流動。適逢傳統金融與數字資産世界的邊界正在加速交匯，值此歷史性的轉型時刻，今年的峰會議程設計將以合規機遇爲入口，圍繞數字資産的監管路徑、機構參與、應用場景、數字資産財庫（DAT）與真實世界資産（RWA）等行業發展的核心議題展開，旨在通過集結全球最具影響力的聲音，將共識轉化爲行動，爲全球數字金融的長期穩健發展描繪一條清晰的道路。」

本次峰會將匯聚全球頂尖的金融機構、技術領袖、監管代表與Web3創新者，議程將圍繞三大核心支柱，深入探討塑造行業未來的關鍵議題：

對話亞洲監管：探尋合規新路徑。隨著數字資產在全球範圍內尋求合規發展，本次峰會將搭建一個高規格的交流平台。議程將從亞洲視角出發，邀請監管機構代表與市場專家，共同探討數字資產的監管創新與發展路徑，為行業的長遠穩健發展提供前瞻性指引。

機構參與浪潮：解鎖投資新範式。市場正見證越來越多主流機構開始佈局數字資產，峰會將深入探討這一趨勢。議程將覆蓋從交易所交易基金（ETF）這類合規產品，到數字資產財庫（DAT）等新興資產管理模式的演進，並聚焦如何透過真實世界資產（RWA）代幣化，為傳統金融注入新的流動性與可能性，共同解碼機構參與浪潮下的投資增長新路徑。

應用場景落地：賦能經濟新發展。回歸金融服務實體經濟的本質，峰會將聚焦數字金融的前沿應用場景。議程將深入探討穩定幣如何充當「數字新紐帶」，在跨境貿易、全球商業支付等領域重塑未來體驗，並展示數字金融服務實體經濟的巨大潛力。峰會將匯聚來自全球領先支付與金融科技機構的代表，共同探討這些前沿應用的未來圖景。

本次峰會將透過主題演講、高層爐邊對話及多方專題討論等多种形式，從不同維度深入剖析行業熱點。峰會致力於營造一個開放、專業的對話氛圍，讓與會者不僅能獲取前沿資訊，更能啟發深度思考，共同探索數字金融未來的發展路徑。

Finternet 2025 亞洲數字金融峰會旨在搭建一個連接思想與實踐的橋樑，立足香港這一東西方交匯的戰略節點，連接世界，透過坦誠的協作與集體的智慧，共同開創一個更值得信賴、更具活力的數字金融新時代。

更多議程細節、演講嘉賓陣容與贊助商信息，請持續關注峰會官方網站 https://finternet.asia 的動態更新，以及最新的官方動態與公佈。票務信息與媒體及合作夥伴報名，請前往官方報名通道 https://luma.com/finternet2025 。

關於 Finternet

金融互聯網已不止是一個構想中的藍圖，它正在塑造未來金融的全新格局。在 Finternet亞洲數字金融峰會，前沿的思維在此交匯為可行的戰略，非凡的願景於此鍛造為落地的解決方案。我們始於香港，聯通世界，旨在透過資本、技術、合規與機構的協同，凝聚全球的創新開拓者，最終打造一個服務實體經濟、開放繁榮的金融互聯新紀元。

