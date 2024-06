天水圍循道衞理小學FIRST LEGO League香港賽區奪冠 代表香港出戰世界賽

今年FLL Explore比賽於5月25日舉行,天水圍循道衞理小學連續兩屆勇奪全場總冠軍,亞軍為香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 - 正覺STEAM學會 - 滑板極速風暴隊,季軍為天水圍天主教小學 - TinTin TeamA,他們在挑戰方案、編程、核心價值、隊伍海報及隊伍模型五大項目的表現出色。天水圍循道衞理小學於今年四月遠赴美國侯斯敦出戰世界賽,與全球250隊隊伍競賽交流。

天水圍循道衞理小學的蘇炳輝校長表示:「同學們能夠連續兩年於FLL Explore賽事中勝出並代表香港出戰世界賽,成績令人鼓舞。比賽提供生動的STEAM學習機會,寓教於樂。去年勝出同學今年前往美國比賽,與全球頂尖隊伍交流互動。」

除了香港區賽外,WCT將於8月2至4日於香港會議展覽中心舉行FLL亞洲公開賽,屆時將有將有來自全球逾20個國家及地區的2,000名STEAM好手來港比賽,連同支援人員,將為本地帶來逾4,000名旅客。

Trumptech 尊科行政總裁郭天鳴先生表示:「我們希望通過FIRST LEGO League為香港培養更多優秀的STEAM人才,今年天水圍循道衞理小學隊伍代表香港出戰世界賽,讓他們與全球學生進行交流,互相學習,提升人才的競爭力。」他續指今年FIRST LEGO League亞洲公開賽在港舉行,提升香港在STEAM教育領域的知名度和影響力,為提升本地以至區內STEAM教育提供示範作用。

FIRST® LEGO® League可以成為推廣香港STEAM教育的重要平台,激發學生對科學、技術、工程、藝術和數學的興趣。同時,這也有助於,吸引更多學生和教師參與其中。FLL鼓勵學生運用科學知識和技術,解決現實世界的問題。通過參與比賽,激發學生的創新思維和實驗精神,讓他們能夠勇於嘗試新想法、探索新技術,從而培養出具有創新能力和創業精神的人才。通過舉辦國際性的FLL比賽,定期宣傳香港的FLL教育成果,吸引全球的學生和教育專業人士來到香港,展示學生的創新項目和成功故事,藉此推動香港成為國際教育樞紐和創科教育的重要基地。

關於FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League(FLL)是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的機器人比賽聯盟。FIRST(ForInspiration and Recognition of Science & Technology)是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是通過樂高積木和教育產品,以各種活動和比賽的方式,快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動,吸引接近70萬名參加者參與。賽事網址:https://fllasiaopen.org/

關於「世界數學及解難評估」

「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試,以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生(雙優生)將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」,與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程,院校包括:約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及 牛津大學聖安妮學院等。

關於「Trumptech」

Trumptech尊科成立於1996年,Trumptech尊科不斷探索和開拓體驗式的教育服務。從電子學習資源、課程活動,至國際交流項目,讓學生親身經歷全方位的學習體驗,全面培育學生未來所需的高階思維及解難技能,至今已有650間學校、30萬多名學生參與。

傳媒垂詢,請聯絡:

Market Hubs Holdings Limited

Lierence Li 李鑒泉 Debbie So +852 3998-4900 +852 3998-4900 [email protected] [email protected]

SOURCE Trumptech 尊科