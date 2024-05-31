天水圍循道衞理小學FIRST LEGO League香港賽區奪冠 代表香港出戰世界賽

31 5月, 2024, 12:28 CST
香港2024年5月31日 /美通社/ -- 為配合行政長官在《2023年施政報告》中提出要開設小學科學科課程，並會在2025/26學年起落實推行，以加強培育本地的STEAM精英，世界數學及解難評估(World Class Tests, WCT)與Trumptech尊科舉行FIRST LEGO League(「FLL」) FLL Explore香港區賽，共有40支參賽隊伍，天水圍循道衞理小學隊伍勇奪冠軍，將代表香港出戰明年的舉行的世界賽！
FLL 香港區賽已招募了超過220隊本地選手出賽，FLL賽事設三個組別FLL Discover (4至6歲)、FLL Explore (6至10歲)及FLL Challenge (9至16歲)，通過不同挑戰激發幼兒及中小學學生的創意、工程設計、編程和解決問題能力，持續地為他們提供持續的STEAM學習與交流機會。FLL Explore以MASTERPIECE為年度主題，鼓勵學生發揮天馬行空的想像力和創造力思考如何將藝術與 STEM 元素融合，並以全新的方式進行創作與自我表述為主題，讓更多人投入熱情，解決有興趣參加者的疑慮，提升參與度。團隊經主題式研習、編程學習，運用LEGO® Education SPIKE™ Essential 套裝創作獨特的解決方案，以 「探索、創作及測試、分享」三大主題分享成果。
今年FLL Explore比賽於5月25日舉行，天水圍循道衞理小學連續兩屆勇奪全場總冠軍，亞軍為香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 - 正覺STEAM學會 - 滑板極速風暴隊，季軍為天水圍天主教小學 - TinTin TeamA，他們在挑戰方案、編程、核心價值、隊伍海報及隊伍模型五大項目的表現出色。天水圍循道衞理小學於今年四月遠赴美國侯斯敦出戰世界賽，與全球250隊隊伍競賽交流。
天水圍循道衞理小學的蘇炳輝校長表示：「同學們能夠連續兩年於FLL Explore賽事中勝出並代表香港出戰世界賽，成績令人鼓舞。比賽提供生動的STEAM學習機會，寓教於樂。去年勝出同學今年前往美國比賽，與全球頂尖隊伍交流互動。」
除了香港區賽外，WCT將於8月2至4日於香港會議展覽中心舉行FLL亞洲公開賽，屆時將有將有來自全球逾20個國家及地區的2,000名STEAM好手來港比賽，連同支援人員，將為本地帶來逾4,000名旅客。
Trumptech 尊科行政總裁郭天鳴先生表示：「我們希望通過FIRST LEGO League為香港培養更多優秀的STEAM人才，今年天水圍循道衞理小學隊伍代表香港出戰世界賽，讓他們與全球學生進行交流，互相學習，提升人才的競爭力。」他續指今年FIRST LEGO League亞洲公開賽在港舉行，提升香港在STEAM教育領域的知名度和影響力，為提升本地以至區內STEAM教育提供示範作用。
FIRST® LEGO® League可以成為推廣香港STEAM教育的重要平台，激發學生對科學、技術、工程、藝術和數學的興趣。同時，這也有助於，吸引更多學生和教師參與其中。FLL鼓勵學生運用科學知識和技術，解決現實世界的問題。通過參與比賽，激發學生的創新思維和實驗精神，讓他們能夠勇於嘗試新想法、探索新技術，從而培養出具有創新能力和創業精神的人才。通過舉辦國際性的FLL比賽，定期宣傳香港的FLL教育成果，吸引全球的學生和教育專業人士來到香港，展示學生的創新項目和成功故事，藉此推動香港成為國際教育樞紐和創科教育的重要基地。
關於FIRST® LEGO® League
FIRST® LEGO® League（FLL）是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的機器人比賽聯盟。FIRST（ForInspiration and Recognition of Science & Technology）是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是通過樂高積木和教育產品，以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。賽事網址：https://fllasiaopen.org/
關於「世界數學及解難評估」
「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生（雙優生）將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及 牛津大學聖安妮學院等。
關於「Trumptech」
Trumptech尊科成立於1996年，Trumptech尊科不斷探索和開拓體驗式的教育服務。從電子學習資源、課程活動，至國際交流項目，讓學生親身經歷全方位的學習體驗，全面培育學生未來所需的高階思維及解難技能，至今已有650間學校、30萬多名學生參與。
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SOURCE Trumptech 尊科
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