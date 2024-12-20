FIRST LEGO League INNOfest啟動 打造香港 STEAM 教育新里程

FLL INNOFest 將於2024年12月至2025年7月期間舉行，涵蓋比賽、培訓及公眾體驗等多元化活動，預計吸引逾9,000名學生、700名教師及業界人士參與，並聯合來自20個國家及地區的350支參賽隊伍，打造一場跨越國界的STEAM教育嘉年華。有別於傳統競賽的跨地區STEAM盛事，FLL採用嘉年華形式讓學習與樂趣並重。FLL鼓勵學生運用科學知識和技術，解決現實世界的問題。它將成為推廣香港STEAM教育的重要平台，激發學生對科學、技術、工程、藝術和數學的興趣。同時，這也有助於提升香港在STEAM教育領域的知名度和影響力，吸引更多學生和教師參與其中。

FLL INNOFest 計劃培訓項目建立 STEAM 教學發展生態，提升現時STEAM教學範疇相關認識的認知、知識與經驗；通過認證課程拓展生態圈，是更多新人才加入發展行列。FLL INNOFest 計劃提供近百場活動培訓及活動，包括學校教師講座、STEAM體驗活動、公眾STEAM體驗工作坊、隊伍工作坊，預計吸引千名幼稚園/中小學/機構老師、學生及家長參與，一方面提高STEAM相關人士的知識基礎，一方面提升公眾對其的認知與支持項目。2024-25更將推出FLL Train the trainer 證書課程。修畢課程的人將獲認證，並於日後FLL STEAM創科活動優先邀請成為FLL工作人員/評審/裁判員/課程導師。FLL INNOFest將通過連續且系統化的培訓，讓不同人士集思廣益，推動思維開放，使香港成為創新創科的搖籃。

通過舉辦國際性的FLL比賽，定期宣傳香港的FLL教育成果，吸引全球的學生和教育專業人士來到香港，展示學生的創新項目和成功故事，藉此推動香港成為國際教育樞紐和創科教育的重要基地。FLL香港錦標賽將於25年7月於亞洲國際博覽館舉行， 350支本地隊伍將分為三個組別：FLL Discover (4至6歲)、FLL Explore (6至10歲)及FLL Challenge (9至16歲)，通過不同挑戰激發幼兒及中小學學生的創意、工程設計、編程和解決問題能力，持續地為他們提供持續的STEAM學習與交流機會。FLL亞洲錦標賽將於8月舉行，2024賽事已吸引3,000位來自全球逾20個國家及地區、480支參賽團隊的選手爭奪亞洲區冠軍殊榮。於FLL香港錦標賽及FLL亞洲公開賽表現出色的香港隊伍，將獲邀參加翌年四月在美國舉行的FLL世界挑戰賽，與來自世界各國的隊伍進行互相交流。

關於FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League (FLL)是美國FIRST與丹麥LEGO樂高集團於1998年組成的以機械人賽事為主軸的學習計劃。FIRST (ForInspiration and Recognition of Science & Technology)是由發明家Dean Kamen創立的非營利機構。FLL聯盟的目的是以各種活動和比賽的方式，快樂地激發青少年對科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)的職業興趣。比賽已於全球逾110個國家及地區舉辦3,700場以上的競賽活動，吸引接近70萬名參加者參與。 關於FLL INNOFest:

https://www.fll-innofest.com

關於「世界數學及解難評估」

「世界數學及解難評估」是一項國際性高階思維測試，以國際認可的參照標準評估學生的高階思維能力。「世界數學及解難評估」數學科及解難分析科均取得優等成績的學生(雙優生)將有機會出席「世界數學及解難評估精英邀請賽」，與兩岸四地的學生互相切磋。邀請賽中排名在前十分之一的學生將會獲邀申請「世界數學及解難評估」獎學金。「世界數學及解難評估」獎學金曾資助學生參加由著名大學和學院提供的增潤課程，院校包括：約翰霍普金斯大學資優教育中心、倫敦帝國學院及 牛津大學聖安妮學院等。

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SOURCE World Class Tests