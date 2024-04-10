Firstrade推出零碎股交易 進一步拓寬市場投資途徑

全新服務將支持4,000多支股票及ETF的零碎股交易機會

紐約2024年4月10日 /美通社/ -- 2024年4月9日，美國領先網路券商Firstrade今日宣布，其備受大眾期待的零碎股交易服務已正式上線。這項創新服務的推出，象徵著Firstrade在拓展投資產品線上的一重要里程碑，也為美國股市自主投資者帶來了空前的靈活性與便捷性。

零碎股交易讓自主投資者能夠對超過4,000多支股票和ETF以低至5美元的價格進行零碎股交易。這項新功能旨在讓交易流程變得更直觀和簡便，從而讓每位自主投資者都能夠輕鬆參與到那些市場上廣受歡迎的高價股投資中。

Firstrade總裁Don Montanaro表示：「推出零碎股交易服務，不僅僅是我們服務範圍的擴展，也展示了我們致力於使投資更普及化的使命，讓每個人都能更容易地參與金融市場。」

秉承Firstrade長期以來的零佣金策略，零碎股交易也將實行零佣金交易。這不僅賦予投資者更多元化的投資組合選擇，也體現了Firstrade追求投資成本效益的核心價值。

Firstrade推出的零碎股交易主要優勢包括：

靈活的交易方式： Firstrade用戶可以從最低5美元起交易美股和ETF，且無上限交易額度，可根據自身的財務規劃來定制投資策略。

Firstrade用戶可以從最低5美元起交易美股和ETF，且無上限交易額度，可根據自身的財務規劃來定制投資策略。 多樣化投資選擇： 透過交易超過4,000多支美股和ETF的零碎股份，用戶可以根據自己的投資目標實現投資組合的多元化。

透過交易超過4,000多支美股和ETF的零碎股份，用戶可以根據自己的投資目標實現投資組合的多元化。 接軌股息再投資計劃（DRIP）：用戶可以選擇自動將零碎股的股息再投資，逐漸累積更多的股份，以此促進投資組合的增長。

Firstrade的零碎股交易服務現已在蘋果與安卓手機應用程序（App）商店以及網頁交易平台正式上線，確保所有Firstrade客戶都能享受到一致且友好的交易體驗。

欲了解更多有關Firstrade及其零碎股交易服務的資訊，請訪問： https://www.firstrade.com/zh-TW/trading/fractional-shares

關於Firstrade（第一證券）

在 Firstrade，我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資成本，助力每一位客戶實現財富目標。

美國領先網路券商為自主投資者帶來更豐富的資源，助其做出更明智的交易決策

Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如債券與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985，為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

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SOURCE Firstrade Securities Inc.