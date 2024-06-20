Firstrade隆重推出FirstradeGPT

創新工具為Firstrade用戶帶來前所未有的高階分析與可行洞察，提升投資決策力

紐約2024年6月20日 /美通社/ -- Firstrade（第一證券），美國領先的零佣金網路券商，今日宣布推出「FirstradeGPT」。 FirstradeGPT是一款先進的研究和分析工具，專為日常股票投資人設計，它利用AI技術深層分析全球股票和業務關鍵績效指標（KPI），幫助投資者做出更明智的投資決策。

FirstradeGPT為所有Firstrade用戶提供AI驅動的企業洞察、研究、深入分析和視覺化的數據，幫助投資人精簡投資研究並增強交易決策的過程。Firstrade是首家與FinChat.io合作的美國券商，為用戶提供經由專業股票分析師驗證的機構級數據。

FirstradeGPT 提供關鍵的財務洞見，對於尋求研究或發掘投資靈感的自主投資人來說尤為重要，能夠幫助其與專業人士競爭。Firstrade 用戶現在可以使用先進的算法，這些算法能夠分析財務數據，提供深入的投資見解以及市場分析，包括分析師預測等。

Firstrade總裁Don Montanaro表示：「AI將迅速改變整個投資環境，我們相信投資者將在日常交易中不斷使用這些工具。我們的團隊很高興能引領這一潮流，並將致力於在這一領域擴展我們的資源和工具，以進一步幫助我們的用戶。」他補充道：「我們推出FirstradeGPT強調了我們致力於提升自主投資者的AI服務，我们將不懈努力，在未來幾個月內提供有影響力的AI技術。雖然這項技術還在快速發展，但專業投資者已經正在使用它，因此我們儘早為Firstrade的用戶提供更具優勢的研究工具。」

Firstrade 客戶可以使用的FirstradeGPT功能包括：

詳細的公司分析： FirstradeGPT提供獨特的功能，如「細分市場」（Segments）和「關鍵績效指標」（KPI），以更深入地解析公司的收入和表現，提供關於業務細分、關鍵績效指標和歷史數據的詳細信息。

FirstradeGPT提供獨特的功能，如「細分市場」（Segments）和「關鍵績效指標」（KPI），以更深入地解析公司的收入和表現，提供關於業務細分、關鍵績效指標和歷史數據的詳細信息。 穩健的財務數據： FirstradeGPT 不提供投資建議，但可生成股票價格、營收、每股盈餘（EPS）等財務指標的分析師預測，幫助投資人從數據推導的角度展望未來，預測市場趨勢並制定自己的投資和交易策略。

FirstradeGPT 不提供投資建議，但可生成股票價格、營收、每股盈餘（EPS）等財務指標的分析師預測，幫助投資人從數據推導的角度展望未來，預測市場趨勢並制定自己的投資和交易策略。 初學者友好工具： 「相關問題」功能建議用戶可能未考慮到的其他查詢，增強和加快新手和有經驗投資者的研究體驗。得益於FirstradeGPT，學習過程變得更加對話化和直觀。

「相關問題」功能建議用戶可能未考慮到的其他查詢，增強和加快新手和有經驗投資者的研究體驗。得益於FirstradeGPT，學習過程變得更加對話化和直觀。 數據可視化： FirstradeGPT用戶現在可以通過簡明易懂的圖表和圖形即時發現投資機會，並將複雜數據可視化，一目了然地識別出趨勢和公司的比較。

FirstradeGPT用戶現在可以通過簡明易懂的圖表和圖形即時發現投資機會，並將複雜數據可視化，一目了然地識別出趨勢和公司的比較。 高級金融語言處理： FirstradeGPT專攻金融術語與名詞，確保其比一般通用的AI工具提供更準確和相關的回答。

FirstradeGPT專攻金融術語與名詞，確保其比一般通用的AI工具提供更準確和相關的回答。 增強客戶參與和滿意度：通過提供FirstradeGPT，Firstrade希望大幅提升客戶體驗，提供一個更具互動性、洞察力和量身定制的高級研究工具。這強化了Firstrade長期以來致力於應用最新技術造福客戶的承諾。

「Firstrade一直是這個領域的真正先驅，這次又再次為其用戶帶來前有未有的創新技術。」FinChat.io執行長Braden Dennis表示。「我們很榮幸能與Firstrade合作，將這項技術帶給每一位投資人。」

FirstradeGPT現已於手機App與網頁交易平台上線，如需更多有關FirstradeGPT的相關信息，請前往我們的網站。

關於Firstrade（第一證券）

在Firstrade，我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資成本，助力每一位客戶實現財富目標。

Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如債券與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985，為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。

*FirstradeGPT 是由 Finchat.io 提供技術支援並由 Firstrade Technology, LLC（ "Firstrade" ）推出。FirstradeGPT 是一款人工智慧投資研究工具，由 FinChat.io 透過 OpenAI 和 Anthropic 等非附屬公司提供的各種生成性大型語言模型提供支援。

FirstradeGPT 提供的資訊僅供參考，不應被視為財務建議、投資研究或購買或出售證券的建議。 Firstrade Technology, LLC（"Firstrade"）對 FirstradeGPT的任何使用不承擔任何責任。

如需更多詳情，請聯絡：

Firstrade媒體團隊

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SOURCE Firstrade Securities Inc.