熱銷爆紅！FJ豐傑生醫「水楊酸抗痘沐浴乳」網傳：神級沐浴乳

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火報

01 6月, 2024, 11:00 CST

台北2024年6月1日 /美通社/ -- FJ豐傑生醫「水楊酸抗痘沐浴露」因效果優異，近期在網上掀起一股搶購熱潮，被網友譽為「神級沐浴乳」，隨著好評口碑的發酵，年度熱賣銷售達百萬瓶，成為眾多抗痘沐浴產品中的熱門選擇之一。

最受歡迎的抗痘沐浴乳！網友：「救了我的背」
豐傑生醫「水楊酸抗痘機能沐浴露」是一款針對身體痘痘而研發的沐浴露，在解決背部、胸部、屁股痘痘的表現尤為出色。隨著好評暴漲，甚至造成供不應求的搶購潮。

豐傑水楊酸抗痘沐浴露，人氣爆棚討論度高
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保養品專家揭露，抗痘沐浴乳必須含有「深層清潔＋代謝」配方
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豐傑水楊酸沐浴露，經SGS證實減少99.9%痤瘡丙酸桿菌
豐傑水楊酸沐浴露，經SGS證實減少99.9%痤瘡丙酸桿菌
豐傑水楊酸抗痘沐浴露，人氣爆棚討論度高 保養品專家揭露，抗痘沐浴乳必須含有「深層清潔＋代謝」配方 豐傑水楊酸沐浴露，經SGS證實減少99.9%痤瘡丙酸桿菌

部落客小胖盈受訪表示：「真的是豐傑救了我的背！」，更有網友興奮回應「這款真的很可以，一用就回不去了」、「現在全家都在用」。

豐傑保養品專家透露：有效的秘訣是「深層清潔＋代謝」配方
豐傑保養品研發師指出：「我們沒有特別宣傳這支商品，是網友的好評讓它越來越紅。當初在研發這款去除『痘痘』的沐浴乳時，我們發現成分必須同時包含『深層清潔』與『代謝酸類』成份，缺一不可，如百里酚複合因子和水楊酸，能在更新肌膚角質的過程中，減少痤瘡丙酸桿菌孳生。而市售大多商品，僅含單一成分，可能無法有效對抗痘痘。」

SGS認證：豐傑抗痘沐浴乳，有效減少「99.9%痤瘡丙酸桿菌」
豐傑研發師強調：在選擇抗痘沐浴乳時，對痤瘡丙酸桿菌的「防禦力」須格外重視，因為這種細菌是造成痤瘡（青春痘）的主要原因。豐傑生醫水楊酸抗痘沐浴露經SGS測試驗證，在24小時內即可減少99.9%痤瘡丙酸桿菌。研發師建議塗抹後靜待3-5分鐘再沖洗，以充分讓「淨痘成分」滲透毛孔，效果更佳。

關於FJ豐傑生醫
作為台灣MIT品牌，豐傑生醫致力於提供天然優質的保健品、保養品等全方位產品。豐傑堅持「不追求短期見效，而是堅持真正有感」的理念，重新定義了保健保養的概念，並於2024年推出全台唯一「365 天退換貨保證」，豐傑的會員若不滿意產品，可免費換貨；若使用一半，則可換貨。活動詳情請至豐傑生醫官網：https://www.fjb100.com/ 。

（文章來源自火報新聞）

SOURCE 火報

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