Flexport 飛協博推出自動化關稅退稅技術

Flexport 飛協博部署了自主合規代理式 AI 工具，以關務合規審計代理為核心的 "Audit Your Customs Broker" ，它能夠審查歷史申報記錄、識別錯誤、協助企業實現退稅

舊金山2026年2月28日 /美通社/ -- Flexport 飛協博宣佈推出一系列全新的 AI 代理，旨在管理關務並為潛在退稅做好準備，降低供應鏈成本並消弭全球貿易當中的阻力。憑藉其數位化技術與基礎設施，Flexport 飛協博持續推動其科技平台從 "可視化層" 向 "自動化與執行引擎" 轉型。

此次發佈涵蓋了 AI 關務稽核 (AI Auditor for Customs) 、自動化關稅退稅流程（Automated Process for Tariff Refunds）、貨櫃優化 AI 代理（AI agent for Freight Container Optimization）、即時 AI 語言翻譯引擎（AI Translation Engine），以及驅動未來自主貿易的數據引擎 Flexport Atlas。

自主合規 AI 代理：Audit Your Customs Broker

2025 年，美國的關稅政策平均每 1.5 週就會發生變動，報關業界已將 2026 年宣佈為 "審計之年" 。目前美國海關申報錯誤率正處於歷史高點，而美國政府的執法力度也在不斷加強。隨著近期美國最高法院做出針對 IEEPA 的關稅裁決，確保申報準確並規避錯誤，對於後續的退稅準備工作將變得至關重要。Flexport 飛協博推出的 "Audit Your Customs Broker" AI 代理，透過對所有過往海關申報進行合規審計，精準識別其中的錯誤與合規風險。

Flexport 飛協博創始人兼執行長 Ryan Petersen 表示：「我們首先在自有的報關單上試點了該代理工具，並將美國海關申報的錯誤率降低到了 0.2% 。根據我們對其他報關行的了解，估計這一表現優於全球任何其他報關行 10 倍。」

這項技術工具現已免費開放，任何希望查核其報關行的企業都可以利用該工具，並有望在多種情況下向美國政府申請追回多繳的稅款，Audit Your Customs Broker 的連結/網址為： tariffs.flexport.com/audit 。

自動化關稅退稅流程

今年 1 月，Flexport 飛協博推出了關稅退稅計算器 (Tariff Refund Calculator)，旨在幫助企業在美國最高法院裁決前估算潛在的 IEEPA 退稅額。目前美國最高法院現已做出裁決，Flexport 飛協博已對該工具進行升級，為指日可待的 IEEPA 退稅處理做好準備。作為此次發佈的一部分，更新後的退稅計算器現可協助客戶準備潛在的退稅申請。結合 AI 關務稽核 (AI Auditor)，Flexport 飛協博能夠立即審計過往報關單中的錯誤、提交修正申請，並估算及預作潛在退稅準備。關稅退稅計算器免費開放，連結/網址為： tariffs.flexport.com/refunds 。

"供應鏈優化" AI 代理：優化貨櫃空間利用率

長期以來，由於優化貨櫃利用率是一項投入產出比較低的工作，企業往往不得不承擔因利用率不足而造成的成本負擔。Flexport 飛協博全新的機器學習算法將這一複雜流程自動化，平均可節省 10% 的貨運成本。Flexport 飛協博的 AI 代理能自動識別在同一時間發往同一方向的貨物，並將來自多個供應商的貨源整合至單一貨櫃中。不同於其他物流技術供應商，Flexport 飛協博不僅能提供方案，更能確實執行；在確保企業掌控權的同時，將理論的建議方案轉化為真實的節約成本。

Flexport 飛協博創始人兼執行長 Ryan Petersen 表示：「這就像是貨運版的 "俄羅斯方塊" ，我們讓企業自主選擇優化目標——成本、速度或是碳排放——隨後由系統執行拼櫃。我們讓企業無需再依賴高成本的拼箱（LCL），而是充分發揮整櫃（FCL）的最大效能。」

AI 翻譯引擎，賦能全球貿易

200 多年來，英語一直是全球貿易公認的通用語言。Flexport 飛協博全新的 AI 驅動即時翻譯引擎，支持用戶使用母語與全球供應商及合作夥伴進行溝通，讓貿易協作變得更加輕鬆。用戶只需以其母語撰寫訊息，平台會立即在用戶與其合作夥伴的語言之間進行雙向翻譯。發佈之初，Flexport 飛協博已支持簡體中文、繁體中文、英文、西班牙文、法文、德文、韓文、越南文、泰文和義大利文，這些語言囊括了全球約 86% 的貨櫃出口業務。隨著這一 AI 翻譯引擎的落地，Flexport 飛協博計劃在不久的將來推出更多語言。

Flexport Atlas：AI 代理與人類理解全球貿易的底層世界觀

全球貿易因長期依賴電子郵件和電子表格，形成了碎片化的數據生態，導致 AI 和人類都難以真正理解、學習和優化。Flexport Atlas 首次讓任何人都能直觀看到全球貿易的真實運行情況——它不再是電子表格，而是一個動態系統。Flexport Atlas 是一個可探索的交互式地圖，能夠即時顯示海上貨運動態。它提供了全球最強大的海運貨櫃運輸網絡數據，並支持模型上下文協議（MCP），驅動 Flexport 飛協博 AI 代理系列工具，優化全球貿易。

該數據平台支持 Flexport AI 根據實際船期表、航線、承運人可靠性指標及合約價格，來優化貨櫃的航線。Flexport Atlas 現已免費開放，旨在幫助全球深入地理解支撐全球經濟的貨櫃運輸網絡，即日起開放使用，請至： atlas.flexport.com 。

Flexport 飛協博創始人兼執行長 Ryan Petersen 表示：「大多數物流軟體公司只能告知你發生了什麼，他們可以提供可視化儀表盤和建議，但是無法轉運貨櫃、報關或追回關稅退稅。Flexport 飛協博則不同，我們不僅實際營運供應鏈，也自主研發技術，兩者結合具有極大的威力。」

Ryan Petersen 進一步指出：「我們的 AI 代理並非紙上談兵，它們深度整合於真實的貨運業務、真實的報關記錄以及承運人合約。正因為 Flexport 飛協博實際操作全球貨運，我們的 AI 才能真正實現自動化；同時，我們的專家團隊建立完善的安全機制防止錯誤，也是我們能將錯誤率降低到 0.2% 、實現自動拼箱的原因。憑藉這些優勢，我們將超越那些有專業人員但無科技支撐的傳統巨頭，以及僅有軟體卻缺乏實務執行能力的科技公司。」

關於 Flexport 飛協博

Flexport 飛協博的使命是讓全球貿易變得極其簡單，從而推動貿易繁榮。Flexport 飛協博致力於為企業打造全球頂尖的供應鏈管理技術，有別於純粹的科技公司，Flexport 飛協博擁有卓越的物流執行與關務合規能力，支持通過空運、海運、路運或鐵運將任何貨物送達全球。Flexport 飛協博深受逾 13,000 家企業的信賴，通過無縫的技術平台連接供應鏈的每個環節—從工廠端到零售商店，再到消費者手中—在為客戶提供卓越體驗的同時，幫助企業降本增效。

SOURCE Flexport