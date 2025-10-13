大人國際旗下公司與FLock Technology Holdings簽署合作備忘錄

香港 2025年10月13日 /美通社/ -- 大人國際旗下公司宣佈與FLock Technology Holdings（以下簡稱「FLock」）簽署合作備忘錄，雙方將攜手開發隱私保護人工智能解決方案，並考慮在未來拓展更多戰略合作包括並不限於將FLOCK代幣加入大人集團戰略代幣儲備。

FLock是一家專注隱私保護的人工智慧（AI）整體解決方案提供商， 其開發了全球首個去中心化AI訓練平臺。該平臺通過融合聯邦學習與區塊鏈技術，徹底革新了AI模型的構建與部署方式。依託其原生代幣FLOCK，平臺實現了無需數據集中化即可進行安全隱私保護的模型訓練，讓參與者能夠協同創建、訓練並保留AI模型的所有權。此外，FLock還為客戶提供端到端隱私保護型AI解決方案，涵蓋本地化模型部署、數據匿名化處理、微調優化、聯邦學習協同訓練以及應用開發等全流程服務。

Flock表示，「與大人集團的合作，是FLock將隱私保護AI技術從醫療、金融等高合規領域延伸至消費製造與服裝供應鏈的重要佈局。我們看到，大人集團在東南亞服裝及禮品產業擁有強大的通路與製造基礎，而FLock的私有AI平臺能夠幫助其在生產預測、庫存管理、以及跨區域銷售分析中實現智能化和本地化優化。透過安全的數據協作與邊緣AI部署，我們共同推動從『製造驅動』向『數據驅動』的價值轉型。這不僅能提升利潤率與營運效率，也為整個東南亞消費品產業樹立隱私智能化的新標竿。」

大人集團表示：「很高興與FLock簽署合作，FLock在區塊鏈技術和安全隱私保護方面具有非常豐富的經驗，並且FLock還是聯合國開發計畫署（UNDP）的人工智慧戰略合作夥伴，與其可持續發展目標（SDG）區塊鏈加速器專案新增技術合作夥伴。我們與Flock攜手打造的基於隱私保護的人工智慧模型，既能實現代幣化的流動性優勢，又能滿足實體商業發展的需求，為我們革新全球資產管理與交易模式創造了無限可能。」

