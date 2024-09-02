Flyxt 任命 Vickram Nagi 為高級副總裁兼全球銷售主管

Flyxt 在四大洲擁有業務，擁有 80 多間跨行業的客戶。Vickram 在新職位中，將負責推動銷售和銷售總額 (Top LIne) 收入增長。他的任命位於 Flytxt 成長軌跡的重要階段，因為公司希望在各個市場和行業垂直範圍內，擴大其 AI 驅動的客戶體驗解決方案的全球足跡。

Vickram 是一位經驗豐富的業務領導者，擁有豐富經驗，透過戰略聯盟和在競爭激烈的市場中，成功推動盈利增長。他以在領導許多財星 500 強 (Fortune 500) 公司的業務轉型方面的關鍵作用而聞名，並在全球範圍內提高銷售和營運效率。

Flyxt 行政總裁 Vinod Vasudevan 博士對此任命表示：「我們非常高興歡迎 Vickram Nagi 加入 Flytxt 領導團隊。Vickram 在複雜的業務環境、建立戰略關係和維護最佳實踐的卓越能力，將有助於我們加速市場增長，並提供高質量的客戶互動。」

Vickram Nagi 表達自己的熱情：「Flytxt 的 AI 驅動產品和解決方案產品組合不僅創新，而且還獲得市場的成功驗證。我很高興能夠加入 Flytxt，並期待指導全球策略以擴展銷售業務，進入新市場，並加深與關鍵戰略客戶的關係。」

Flytxt 簡介

Flytxt 為全球最大品牌解決訂閱和使用型企業的基本挑戰之一：如何最大限度地提高客戶終身價值 (CLTV)。此公司是超過 50 個國家的 80 多間企業以及 CLTV 最大化的頂級 CX 平台供應商均信賴的科技合作拍檔。Flytxt 屢獲殊榮的專有 CLTV AI 經過設計和良好訓練，使用來自十多億消費者和數萬億資料點的真實世界洞察力和模式。公司在迪拜設有公司辦事處，在印度設有全球開發中心，在墨西哥、荷蘭、哥倫比亞、馬來西亞、捷克共和國、西班牙和肯亞均設有業務據點。

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