Flyxt 任命 Vickram Nagi 為高級副總裁兼全球銷售主管

新聞提供者

Flytxt

02 9月, 2024, 10:00 CST

阿聯酋迪拜2024年9月2日 /美通社/ -- Flytxt 是由人工智能 (AI) 驅動的軟體即服務 (SaaS) 解決方案的先驅，以最大化訂閱業務的客戶終生價值 (CLTV) 為己任，宣布任命 Vickram Nagi 為資深副總裁兼全球銷售主管。

Vickram 為主要科技和數碼服務提供商，帶來超過 25 年的企業銷售、策略業務開發、託管服務和業務轉型的經驗。在加入 Flyxt 之前，他在 Kyndryl Holdings（IBM 分公司）、IBM、BigCash Online Gaming、iiNet Australia 和 Primus Telecom Australia 擔任領導職位。

Vickram Nagi, Senior Vice President and Head of Global Sales, Flytxt
Vickram Nagi, Senior Vice President and Head of Global Sales, Flytxt

Flyxt 在四大洲擁有業務，擁有 80 多間跨行業的客戶。Vickram 在新職位中，將負責推動銷售和銷售總額 (Top LIne) 收入增長。他的任命位於 Flytxt 成長軌跡的重要階段，因為公司希望在各個市場和行業垂直範圍內，擴大其 AI 驅動的客戶體驗解決方案的全球足跡。

Vickram 是一位經驗豐富的業務領導者，擁有豐富經驗，透過戰略聯盟和在競爭激烈的市場中，成功推動盈利增長。他以在領導許多財星 500 強 (Fortune 500) 公司的業務轉型方面的關鍵作用而聞名，並在全球範圍內提高銷售和營運效率。

Flyxt 行政總裁 Vinod Vasudevan 博士對此任命表示：「我們非常高興歡迎 Vickram Nagi 加入 Flytxt 領導團隊。Vickram 在複雜的業務環境、建立戰略關係和維護最佳實踐的卓越能力，將有助於我們加速市場增長，並提供高質量的客戶互動。」

Vickram Nagi 表達自己的熱情：「Flytxt 的 AI 驅動產品和解決方案產品組合不僅創新，而且還獲得市場的成功驗證。我很高興能夠加入 Flytxt，並期待指導全球策略以擴展銷售業務，進入新市場，並加深與關鍵戰略客戶的關係。」

Flytxt 簡介

Flytxt 為全球最大品牌解決訂閱和使用型企業的基本挑戰之一：如何最大限度地提高客戶終身價值 (CLTV)。此公司是超過 50 個國家的 80 多間企業以及 CLTV 最大化的頂級 CX 平台供應商均信賴的科技合作拍檔。Flytxt 屢獲殊榮的專有 CLTV AI 經過設計和良好訓練，使用來自十多億消費者和數萬億資料點的真實世界洞察力和模式。公司在迪拜設有公司辦事處，在印度設有全球開發中心，在墨西哥、荷蘭、哥倫比亞、馬來西亞、捷克共和國、西班牙和肯亞均設有業務據點。

有關更多資訊，請瀏覽 www.flytxt.com

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