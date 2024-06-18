上海電影藝術中心盛大揭幕，全新文化地標FOD「電影藝術策源地」開啟「電影之城」新篇章

揭幕儀式上，由演員、導演、跨界藝術家黃渤與編導、舞蹈家高艷津子合作創作的裝置現代舞劇《談•香•形》驚艷上演，此次裝置現代舞劇《談•香•形》中的裝置是由黃渤創作的藝術作品《Breaker.激浪》系列其中一組作品建構而成。舞者們以「鏡、競、靜、境、淨」的五字意像帶領觀眾叩開對生命的追問，為觀眾帶來一場沉浸式的藝術體驗。黃渤出席了本次上海電影藝術中心的揭幕儀式，他對於《談•香•形》受邀作為上海電影藝術中心的開幕展演備感榮幸，他將浪花作為情感的載體，希望能通過裝置藝術帶領觀眾體會到更深層次更多元的精神延展。

伴隨著上海電影藝術中心的揭幕，FOD（Film-Oriented Destination）「電影藝術策源地」正式形成，FOD的標識也在新華路亮相，目前上海影城正進行光影上海影城週年展以及上海國際電影節等一系列活動。

FOD以優質電影內容（Film）為核心、豐富的文化活動（Festival）為依托、引領潮流的時尚生活（Fashion）為載體，共同彰顯上海作為「電影之城」的獨特魅力和國際都市的多樣化生態。未來，這裡不僅是一個匯聚影城、藝術中心、酒店、俱樂部的目的地，更是一個國際級電影文化交流的平台，一個電影首映、新品首發、時尚首秀的文化地標，一個融合電影、文化、時尚和休閒的城市多元生態圈。

CHAO酒店及國際電影人俱樂部也預計將在今秋與公眾見面，秉承CHAO品質生活的理念，融合梧桐區豐富的文化底蘊，面向最具前瞻性思維的受眾，提供涵蓋藝術、文化和生活方式領域的卓越體驗和服務。藝術中心設有的電影人俱樂部將為會員提供專屬空間，專業的內容團隊會定期在空間中策劃並甄選出頂尖的電影、藝術、文化、生活方式類活動，以論壇、沙龍、工作坊、大師班、放映等方式呈現，旨在為追求高品質生活的人們帶來前所未有的生活藝術和文化享受，引領現代都市生活新潮流。

而被影迷們熟知的上海影城SHO是滬上首家五星級影院，國內最大的影城之一，開創了中國多廳影院之先河。在2023年歷經煥新全面升級後，亞洲首家、全球第三家的杜比劇場震撼開啟，可容納千人的多功能影廳也正以開放的姿態迎接來自世界各地文化藝術愛好者。

SOURCE FOD