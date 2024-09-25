FONDAZIONE PRADA 於米蘭推出「保護大腦：行動呼籲」計劃

繼 2022 年和 2023 年在米蘭和上海舉行「保護大腦」兩期前期論壇，本期新論壇聚焦預防和早期治療普遍且仍未可治癒疾病的重要意義，當中包括阿爾茨海默氏症、亨廷頓症、帕金森氏症、肌生物性側硬化症和多發性硬化症。

正如 Fondazione Prada 總裁兼董事 Miuccia Prada 表示：「新一期的《保護大腦》表明，在科學界和 Fondazione Prada 等文化機構之間亟需健全溝通管道。預防主題和文化在該領域的積極作用關乎所有人，尤其是年輕一代。因此，除了純粹的醫學角度，我們更應積極展開意識提升活動，並制定具體行動方案，以期改變大眾行為和支援神經退行性疾病患者的相關人士。此舉具有重大意義。我們深感欣慰，此一國際論壇已如首屆會議之初所期，成功發展為一常態性交流平台，不僅促進各研究中心間之緊密連結，亦積極拓展至更廣泛且多元的社群。」

神經退行性疾病的病因複雜，但其中包含多項可改變的風險因素。若能針對這些因素進行有效干預，將對個人及整體社會福祉產生深遠影響。為遏止神經退行性疾病日益攀升的趨勢，針對可改變的風險因素進行有效干預、注重環境保護、推廣健康生活方式、強化教育宣導，以及積極參與社會及政治機制的決策，皆為不可或缺之環節。近年來，各類神經退行性疾病的遺傳及生物標記研究取得了突破性的進展，可以更早地辨識出高風險群體，並及早啟動針對性的次級預防策略，包括特定療法。

為此，「保護大腦：行動呼籲」將廣邀腦科學領域之領銜研究機構、學術菁英、團體及相關組織參與。本期論壇旨在透過不同持份者的深入交流，凝聚共識，共同推動針對神經退行性疾病可修改風險因素的具體行動，從而鼓勵廣大群體（尤其是年輕世代）採取行動。

正如米蘭 Vita-Salute San Raffaele 大學神經學名譽教授兼「保護大腦」科學委員會主席 Giancarlo Comi 強調，「大腦和神經功能是人之所以為人的根本，也是區分人類與其他物種的決定性因素。神經退行性疾病可能引起的感官、運動和認知障礙，對全面參與生活各方面構成嚴重威脅。這些疾病根源於很遠的時代，但我們最近才開始發現。這些疾病幾乎無不係由基因和環境因素的各種形成病理的根源共同導致。預防就意味著揭示這些根源，有助於阻止其造成的後果。部分的這些根源由個人因素所致，因此個人必須在預防過程中發揮直接作用。這表明個人在疾病發生和預防方面起到了主動的作用。本科學展覽以淺顯易懂的方式呈現其內容，並與患者組織及協會合作舉辦相關會議，旨在廣泛凝聚社會共識，鼓勵全民參與對抗神經退行性疾病的行動。」

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SOURCE Fondazione Prada