Forrester：亞太地區技術支出年均增長7%，到2027年將達到8760億美元

AI增強型軟件和服務支出將超過其他IT類別

香港2024年6月14日 /美通社/ -- Forrester (Nasdaq: FORR)發佈的《2023年至2027年亞太地區技術市場預測》顯示，2024年至2027年期間，亞太地區的技術支出將保持強勁增長，復合年增長率為6.4%至7.4%，到2027年將達到8760億美元。

未來幾年，軟件支出將繼續快速增長，其次是IT服務、通信設備和計算機設備支出。由於AI和AI增強型企業軟件和服務產生的需求，在總技術支出中，軟件購買的份額將從2024年的26.4%攀升至2027年的30%，超過其他IT類別。

2024年，Forrester 預計亞太地區各國的技術支出增長情況為：

澳大利亞 4%。 澳大利亞的技術支出達到近735億澳元（約490億美元），在很大程度上受到可持續發展努力和保持強勁增長的當地服務經濟的影響。

澳大利亞的技術支出達到近735億澳元（約490億美元），在很大程度上受到可持續發展努力和保持強勁增長的當地服務經濟的影響。 中國 7.2%。 2024年，中國的技術支出將達到18470億元（約2619億美元）。中國圍繞AI風險治理和監管所做的努力將促進這一增長。

2024年，中國的技術支出將達到18470億元（約2619億美元）。中國圍繞AI風險治理和監管所做的努力將促進這一增長。 印度 10.8%。 預計2024年將達到44920億印度盧比（約545億美元），由於中央和邦政府全面推進數字化，印度國內技術經濟繼續保持強勁增長。

預計2024年將達到44920億印度盧比（約545億美元），由於中央和邦政府全面推進數字化，印度國內技術經濟繼續保持強勁增長。 新加坡 5.6%。 2024年，技術支出將增長至242億新元（約180億美元）。素有「亞洲硅谷」之稱的新加坡依然是穩定的技術人才和創新樞紐。

2024年，技術支出將增長至242億新元（約180億美元）。素有「亞洲硅谷」之稱的新加坡依然是穩定的技術人才和創新樞紐。 東南亞其他地區8.1%。2024年，東南亞六大經濟體（印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、台灣地區和越南）的技術支出將達到740億美元。龐大的千禧一代和Z世代人口基數、有利的政策環境和科技巨頭的投資刺激了數字消費的增長，這將加速數字創新。

Forrester首席分析師Leslie Joseph表示：「儘管監管環境、全球經濟形勢和人才短缺等挑戰帶來了障礙，但總體而言，亞太市場在技術增長方面具備優勢。隨著該地區在科技領域的重要性不斷提高，AI爆發和雲計算需求增加所帶來的新機遇將成為企業重要的收入和增長驅動因素。」

資源：

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SOURCE Forrester