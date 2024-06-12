FP Markets 降低主要資產類別的點差

悉尼2024年6月12日 /美通社/ -- 為了應付投資者對更具成本效益的交易解決方案日益增加的需求，全球多元資產外匯 (Forex)和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 進一步降低其各種交易工具的點差。

FP Markets 風險主管 Christodoulos Psomas 表示他對此舉的熱情，並提到：「透過持續改善我們的交易基礎設施，我們成功降低了幾種主要工具的點差。在我們的平台上實施這項變化，使我們能為所有客戶提供更具成本效益的交易環境。我們一直致力於維持並進一步加強這些條件，因為我們的目標始終是提供卓越的交易體驗。」