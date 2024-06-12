FP Markets 降低主要資產類別的點差
12 6月, 2024, 20:16 CST
悉尼2024年6月12日 /美通社/ -- 為了應付投資者對更具成本效益的交易解決方案日益增加的需求，全球多元資產外匯 (Forex)和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 進一步降低其各種交易工具的點差。
FP Markets 風險主管 Christodoulos Psomas 表示他對此舉的熱情，並提到：「透過持續改善我們的交易基礎設施，我們成功降低了幾種主要工具的點差。在我們的平台上實施這項變化，使我們能為所有客戶提供更具成本效益的交易環境。我們一直致力於維持並進一步加強這些條件，因為我們的目標始終是提供卓越的交易體驗。」
作為經紀商努力降低成長的客戶群的交易成本的一部分，降低的點差適用於一系列廣泛交易的差價合約產品，包括現貨黃金 (XAU/USD)、一系列主要和次要貨幣對，以及主要股票指數，例如道瓊斯工業平均指數 (US30)、標普 500 (US500) 和納斯達克 100 (US100)。
FP Markets 網站 提供了修訂的點差和受影響的資產類別的細分。
憑藉超過 10,000 種差價合約選擇，並結合低點差、快速執行、 MetaTrader、 cTrader 及 TradingView 等多個世界一流的交易平台，以及多監管的交易環境，FP Markets 繼續成為全球投資者的首選經紀商。
編輯須知
FP Markets 簡介：
- FP Markets 是一家受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。
- 該公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
- 有各種先進強大的線上交易平台供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView。
- 該公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
- FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中被評為「全球外匯高性價比經紀商」。
- FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。
- FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards 2022 中被授予「最佳交易執行」獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。
- FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中被授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。
- FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (Australian Securities and Investments Commission，ASIC)、南非金融行為監管局 (Financial Sector Conduct Authority，FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (Financial Services Commission，FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (Cyprus Securities and Exchange Commission，CySEC)、巴哈馬證券委員會 (Securities Commission of the Bahamas，SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (Capital Markets Authority，CMA) 。
- FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中被授予「最佳價格交易執行」獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2024 中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」
有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/
SOURCE FP MARKETS
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