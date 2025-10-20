明治點心大使FRUITS ZIPPER於亞洲巡演首站臺北推廣明治「Poifull」軟糖

——向粉絲派發Poifull，為他們的一天增添「小確幸」——

東京 2025年10月20日 /美通社/ -- 總部位於東京的株式會社明治(Meiji Co., Ltd.)，與「明治點心大使」、七人偶像團體FRUITS ZIPPER合作，於該團體首度舉行的「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」亞洲巡演中進行。團體從東京原宿走向世界的目標，與明治希望幫助世界各地人們的日常生活「更幸福一點」的熱情不謀而合。10月8日（週三），在團體於臺灣臺北舉行的演唱會現場，該公司播放了宣傳影片，並向所有到場粉絲派發了Poifull迷你糖衣軟糖。

在展示FRUITS ZIPPER成員簽名的看板前，大量粉絲聚集並手持Poifull拍照。該公司感受到現場氣氛熱烈。

FRUITS ZIPPER的Mana Manaka表示：「我在臺北的便利商店發現了很多明治產品。有些在日本從未見過，看到它們真的很有趣。在日本，有更多明治的糖果產品。其中，Poifull看起來和吃起來都讓人開心，且易於攜帶和分享。所以我希望大家能和朋友一起品嘗Poifull。」她亦表示，身為「明治點心大使」，希望能積極將明治產品推廣至海外。

Poifull的免費樣品也將在接下來於中國上海及韓國首爾的演唱會現場派發。

FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025行程

10月8日（週三）臺北

11月8日（週六）及9日（週日）上海

11月29日（週六）首爾

關於Poifull

令人愉悅、口感柔軟的軟糖Poifull是能幫助每個人微笑的能量來源。每包含有四種受歡迎的口味：覆盆子、檸檬、青蘋果和葡萄。

官方網站：

https://www.meiji.co.jp/sweets/candy_gum/poifull/

https://www.meiji.com/global/

