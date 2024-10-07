慶祝女子板球賽事！Fun88 就 T20 World Cup 推出 750 萬盧比投注額

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10 名贏家 ：5 萬盧比的免費投注額。

：5 萬盧比的免費投注額。 50 名贏家 ：10 萬盧比的免費投注額。

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位置 1 至 10 ：100 萬盧比的免費投注額。

：100 萬盧比的免費投注額。 位置 11 至 35 ：12.5 萬盧比的免費投注額。

：12.5 萬盧比的免費投注額。 位置 36 至 85 ：100 萬盧比的免費投注額。

：100 萬盧比的免費投注額。 位置 86 至 185：100 萬盧比的免費投注額。

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簡介：

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