慶祝女子板球賽事！Fun88 就 T20 World Cup 推出 750 萬盧比投注額
07 10月, 2024, 10:30 CST
印度海德拉巴2024年10月7日 /美通社/ -- 在 T20 Women's World Cup 期間，Fun88 為板球迷推出大型促銷活動，提供 750 萬盧比的免費投注額。在 10 月 3 日至 10 月 20 日期間，印度各地的投注者都可以在 Fun88 Sports 上下注，贏取每日和超級獎品。
每日獎品：
每天將選出 160 名獲獎者，獎勵根據前一天的投注額而定。以下是細節：
- 10 名贏家：5 萬盧比的免費投注額。
- 50 名贏家：10 萬盧比的免費投注額。
- 100 名贏家：5 萬盧比的免費投注額。
超級大獎：
投注者在每一場 T20 Women's World Cup 中投注，有機會贏得超級大獎。累積投注最高的 200 名贏家，將獲得大量免費投注額。
- 位置 1 至 10 ：100 萬盧比的免費投注額。
- 位置 11 至 35：12.5 萬盧比的免費投注額。
- 位置 36 至 85：100 萬盧比的免費投注額。
- 位置 86 至 185：100 萬盧比的免費投注額。
Fun88 將 T20 Women's World Cup 轉化為讓板球愛好者興奮莫名的機會。下注、享受賽事並贏得大獎！
簡介：
Fun88 透過實時賭場，老虎機遊戲和體育博彩提供全面的賭博遊戲體驗。此網站還提供流行的即時賭博遊戲，例如 Aviator 和 Plinko，滿足各種娛樂喜好。
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SOURCE Fun88
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