Fun88 印度推出「Fun88 X Evolution」以獲得保證勝利

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Fun88

13 5月, 2024, 17:27 CST

印度海德拉巴2024年5月13日 /美通社/ -- 網上博彩業龍頭企業 Fun88 印度宣布與 Evolution Gaming 推出最新合作項目。「Fun88 X Evolution」是一項令人興奮的項目，旨在為玩家提升博彩體驗，提供保證獲勝和贏取獨家獎品的機會。

I)  雷電 888：激發大勝

Fun88 India Launches 'Fun88 X Evolution' Promotion
Fun88 India Launches 'Fun88 X Evolution' Promotion

體驗 Evolution Games 的《閃電輪盤》XXX極限閃電輪盤》的刺激。玩家在數字「8」、「18」或「28」最低下注 400 歐元或以上，除了一般勝利之外，還可以贏得最多 25 倍的保證獎品。獲得閃電般快速且有保證的獎勵。

II)  幸運獎勵：勝利助推

在摯愛的《瘋狂時光》《進化時間》博彩遊戲中除了贏得常規勝利，亦可獲得隨機現金獎勵助推。投注的潛在獎勵高達 100 倍，每次投注都有意外獲勝的承諾。最低下注僅為 ₹10 或以上，即有機會贏得令人愉悅的驚喜。

在「Fun88 X Evolution」中獲勝變得很容易！所有玩家都會自動符合資格，無需額外步驟。不過要快一點，這些獨家獎金只有持續到5月31日。立即前往 Fun88，加入「Fun88 X Evolution」，釋放無與倫比的投注潛力。

在 Fun88 印度，這不僅僅是關於刺激的推廣活動，還是為新玩家和專業玩家打造的完整網上博彩生態系統。Fun88 應用程式在安卓或 iOS 裝置上提供無縫且方便的娛樂體驗。透過 24/7 的客戶支持和簡化的存款和提款流程，Fun88 確保所有用戶都能享受無憂的遊戲體驗。深入探索並體驗前所未有的博彩娛樂體驗。

關於 Fun88

Fun88 是網上博彩娛樂領域的全球領導企業，以其廣泛的博彩娛樂選擇而聞名。深入體育博彩的高能量世界，在經典和當代紙牌博彩娛樂遊戲中挑戰智慧，或探索虛擬體育的動態領域。在 Fun88，每一刻都充滿了興奮和機會，提供獨特機會，讓您將博彩娛樂轉化為獎金，而這一切都在不影響安全性的情況下進行。

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