Fun88 India 慶祝成立 4 週年，贈送 4,000 萬印度盧比現金大獎

新聞提供者

Fun88

10 8月, 2024, 02:34 CST

印度海德拉巴2024年8月10日 /美通社/ -- 領先的在線遊戲和投注平台 Fun88 欣然過激動人心的促銷活動慶祝成立四周年，推出驚心動魄的促銷活動，讓玩家有機會贏取 4,000 萬印度盧比 (₹) 的現金。

為慶祝這一里程碑，Fun88 邀請所有玩家連續四天參加以下四個類別的任何遊戲-體育博彩、交易所、即時遊戲、現場賭場老虎機、虛擬體育或電視遊戲，連續四天贏得總值 4,000 萬印度盧比的現金。

Fun88 India Celebrates 4th Anniversary with ₹4 Crore Cash Giveaway
Fun88 India Celebrates 4th Anniversary with ₹4 Crore Cash Giveaway

此促銷活動根據參與度，為玩家提供可觀的現金獎金，有效期至 8 月 31 日。前 100 名參加者每人將有機會贏得高達 100,000 盧比 (1 Lakh) 的高額獎金，其他玩家則可贏得 50,000 盧比至100 盧比之間的獎金。這可確保許多參與者都能獲得廣泛的獎勵。請查看 Fun88 推廣頁面以了解完整詳情。

Fun88 的老虎機遊戲提供各種主題和功能特色，從經典的玩家至愛到創新版本，提供令人興奮的體驗。這些老虎機為玩家提供了贏大錢的機會和刺激遊戲，讓玩家全情投入，樂在其中。此外，Fun88 的即時遊戲，包括 Aviator 和 Mines 等熱門選項，提供節奏緊湊的動作和即時獎勵。

即時賭場透過即時互動和專業荷官為玩家帶來真實的賭場體驗，其中包括 Crazy Time 和 Lightning Roulette 等流行遊戲，提供身臨其境的體驗。與此同時，Fun88 的體育博彩就各種體育賽事提供全面投注選項，確保為運動愛好者提供動態、引人入勝的體驗。

Fun88 致力於透過先進的安全措施和簡單的存款提款方式，提供安全愉快的遊戲體驗，讓玩家可以專注於遊戲的快感而無後顧之憂。玩家可以透過 Fun88 應用程式，隨時隨地無縫接達各種遊戲和推廣活動。

Fun88 四周年慶祝活動，萬勿錯過。齊來參與、贏得真實現金獎品，並享受一流的遊戲體驗。

簡介：

Fun88 是網上遊戲世界的翹楚，提供一流的遊戲體驗，專注於創新和玩家滿意度。身為遊戲玩家的不二之選，Fun88 提供精彩和可靠的服務。Fun88 具有廣泛的遊戲和功能特色，確保人人都能享受動態且愉快的遊戲體驗。

聯絡方法：

電郵：[email protected]

Fun88： https://link.fun88-india.com/fun88
Instagram：https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is
Telegram：https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg
Twitter：https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw
YouTube：https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt
Facebook：https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

SOURCE Fun88

來自同一來源

Fun88 宣布成為 Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) 的准合作夥伴

Fun88 宣布成為 Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) 的准合作夥伴

領先的網上娛樂和遊戲平台 Fun88 欣然宣布，與備受期待的 Uttar Pradesh Kabaddi League (UPKL) 展開合作夥伴關係。隨著卡巴迪 (Kabaddi) 在印度繼續獲得廣泛歡迎，Fun88 很榮幸能透過 UPKL 的首個賽季支持這項運動在州份級別的發展。 UPKL...
Fun88 宣佈冠名贊助維薩格勇士隊出戰安德拉超級聯賽

Fun88 宣佈冠名贊助維薩格勇士隊出戰安德拉超級聯賽

Fun88 運動和娛樂領域領先公司很高興地宣佈，冠名贊助維薩格勇士隊 (Vizag Warriors) 出戰安德拉超級聯賽 (Andhra Premier League, APL)。 這令人興奮的合作關係體現了 Fun88 繼續支持印度境內多個區域木球聯賽。Fun88...

探索

Image1

賭博與賭場

Image1

娛樂