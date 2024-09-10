Fun88推出「Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins」推廣活動

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參加者在Evolution博彩遊戲（如21點或百家樂）投注₹15,000，將獲得 1張幸運抽獎券 。

。 參加者在其他Evolution博彩遊戲，例如Crazy Time、Dragon Tiger等，亦將獲得1張幸運抽獎券。

獲得幸運抽獎券越多，贏得獎品的機會就越高。抽獎將於2024年10月7日舉行，屆時將公布獲獎者名單。得獎者有機會贏得全新塔爾（Thar）汽車、iPhone 16 Pro Max或閃亮金鏈等獎品。

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Fun88在全年都有全新且多樣化的推廣活動，確保玩家獲得令人興奮的體驗。

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