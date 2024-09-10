Fun88推出「Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins」推廣活動

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Fun88

11 9月, 2024, 04:32 CST

印度海德拉巴2024年9月11日 /美通社/ -- Fun88推出最新刺激比賽「Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins」，為參與者提供機會贏得豐富獎品。Fun88與Evolution合作贈送15輛泰爾（Thar）汽車、150款iPhone 16 Pro Max智能手機和150條金鏈，作為這項精彩推廣活動的一部分。

比賽對所有Fun88用戶開放；玩家參賽次數越多，獲勝機會越高。每次在Evolution博彩遊戲中進行投注，玩家都將獲得幸運抽獎券，該抽獎提供了這些奇妙的獎勵。

Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins
Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins

參加者可以按照以下簡單步驟獲得幸運抽獎券：

  • 參加者在Evolution博彩遊戲（如21點或百家樂）投注₹15,000，將獲得1張幸運抽獎券
  • 參加者在其他Evolution博彩遊戲，例如Crazy Time、Dragon Tiger等，亦將獲得1張幸運抽獎券

獲得幸運抽獎券越多，贏得獎品的機會就越高。抽獎將於2024年10月7日舉行，屆時將公布獲獎者名單。得獎者有機會贏得全新塔爾（Thar）汽車、iPhone 16 Pro Max或閃亮金鏈等獎品。

Fun88繼續成為頂級在線博彩遊戲平台之一，提供各種博彩遊戲和精推廣活動。該平台提供簡單安全的體驗，允許用戶快速存款、輕鬆提取獎金並隨時獲得客戶支授服務。Fun88受到數百萬名玩家的信任，因其安全而愉快的博彩遊戲環境而聞名。

Fun88鼓勵玩家利用這個獨特的推廣活動，開始收集幸運抽獎券。每張抽獎券都會增加玩家贏得豐富獎品的機會。透過參加Fun88 x Evolution，玩家可以享受自己喜歡的Evolution博彩遊戲，同時爭奪改變人生的獎勵。

Fun88在全年都有全新且多樣化的推廣活動，確保玩家獲得令人興奮的體驗。

關於Fun88

Fun88是首屈一指的在線遊戲平台，以其安全有趣的博彩遊戲環境而聞名。由板球傳奇Dale Steyn代表，Fun88提供一個用戶友好的平台，為用戶帶來各種博彩遊戲、安全交易和豐富推廣活動。在Fun88上註冊非常簡單快捷，允許玩家立即開始享受遊戲體驗。

聯絡資訊：
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