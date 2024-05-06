薛慧雅醫生將領導富衛集團新業務FWD HealthyMe

富衛集團常務董事 Binayak Dutta 表示：「過去十年，富衛成功將以客為先的概念和數碼優先的思維結合，以前瞻性的方式引領着亞洲的人壽保險行業。如今，我們同樣將在意外及健康保險上貫徹為大眾創造保險新體驗的理念。亞洲的意外與健康醫療保險市場持續保持雙位數增長率[1]，是受惠於亞洲地區收入增加、健康意識的提升，以及對意料之外的健康醫療和財務保障需求增加等因素所推動。」

Binayak Dutta補充說：「我很高興薛慧雅醫生能領導此新業務。憑藉她的醫學經驗、敏銳的商業觸覺和實證為本的態度，薛慧雅醫生將致力與不同的醫療服務供應商和行業領袖，建立創新的合作夥伴關係，讓客戶盡情享受人生。」

薛慧雅醫生的職業生涯始於在英國國民保健署（NHS）任職臨床醫生和外科醫生，她其後加入了世界衛生組織，擔任其Safer Primary Care 倡議的顧問。2011 年，薛慧雅醫生轉入商界，在英國一家全球醫療保健公司工作了十年，擔任管理層職位，負責國際市場的工作。2021 年 3 月，薛慧雅醫生加入位於香港的富衛集團，並帶領集團的客戶和運營團隊。

富衛集團醫療保健總監薛慧雅醫生表示：「科技、精準醫療、研究和健康意識的進步，賦予了富衛這樣以客戶為先的數碼化公司獨特的機遇，成為客戶的健康夥伴。我很榮幸能夠帶領FWD HealthyMe業務，並期待為亞洲 10 個市場的客戶及其家庭帶來正面的影響。」

FWD HealthyMe是將於5 月 16 日至 17 日在香港舉行的亞洲醫療健康高峰論壇的醫療保險夥伴。此活動由香港特別行政區政府與香港貿易發展局聯合主辦，將匯集政策制定者、醫療保健專家、著名學術界和有影響力的商界領袖，以及來自世界各地的主要行業參與者、創新新創公司和投資者，交流見解、探索機會並在多元化的醫療保健領域開展合作。

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[1] https://insuranceasia.com/insurance/in-focus/apac-pah-insurance-premiums-more-double-in-2026

關於富衛集團 富衛集團為泛亞洲人壽保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千三百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

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SOURCE 富衛集團有限公司