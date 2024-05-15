卡西歐發佈與衝浪者基金會合作設計的G-SHOCK手錶
CASIO COMPUTER CO. LTD
15 5月, 2024, 09:00 CST
樹脂表圈和表帶採用回收廢料製作而成
東京2024年5月15日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社（Casio Computer Co., Ltd.）今天宣佈推出G-SHOCK系列防震手錶的最新產品。新款G-5600SRF是與致力於保護海洋的衝浪者基金會（Surfrider Foundation）合作設計的手錶。
衝浪者基金會於1984年在加州成立，現已成為一個國際性非政府環保組織，在全球23個國家擁有約25萬名支持者。卡西歐與該基金會有著相同的理念，即保護我們熱愛的海洋並將美麗的海洋留給後代。認識到G-SHOCK深受衝浪者喜愛，卡西歐與衝浪者基金會攜手在1995年至2010年期間共推出了七款產品。
G-5600SRF是兩家公司第八次合作的成果，這是一款防震手錶，其表圈和表帶採用從卡西歐製造工廠回收的樹脂廢料。這些樹脂廢料被細細粉碎，與基礎聚氨酯材料混合，然後模壓成所需的部件。黑白相間的薄片材料打造出有趣而獨特的設計。
表盤和表殼背面印有衝浪者基金會的標誌，表帶上印有#oceanfriendlylifestyle標籤。這些設計都提醒著人們要保護海洋。
此外，這款手錶還非常實用，其Tough Solar太陽能充電系統可利用太陽光和螢光燈發電，無需定期更換電池。
所有這些功能，再加上使用再生紙製作的紙質包裝，共同打造了一款與衝浪者基金會合作的特別款G-SHOCK手錶。
SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD
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