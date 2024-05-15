卡西歐發佈與衝浪者基金會合作設計的G-SHOCK手錶

G-5600SRF是兩家公司第八次合作的成果，這是一款防震手錶，其表圈和表帶採用從卡西歐製造工廠回收的樹脂廢料。這些樹脂廢料被細細粉碎，與基礎聚氨酯材料混合，然後模壓成所需的部件。黑白相間的薄片材料打造出有趣而獨特的設計。

表盤和表殼背面印有衝浪者基金會的標誌，表帶上印有#oceanfriendlylifestyle標籤。這些設計都提醒著人們要保護海洋。

此外，這款手錶還非常實用，其Tough Solar太陽能充電系統可利用太陽光和螢光燈發電，無需定期更換電池。

所有這些功能，再加上使用再生紙製作的紙質包裝，共同打造了一款與衝浪者基金會合作的特別款G-SHOCK手錶。

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD