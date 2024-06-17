卡西歐發佈全新G-SHOCK手錶，搭載鍛煉日誌功能，佩戴更加舒適

新款GBD-300採用簡潔的八角形設計，不僅纖薄小巧，而且更貼合手腕曲線。這款防震手錶配備了便捷的運動功能，能夠輕鬆追蹤距離、步數等關鍵數據。其纖薄的外形得益於獨特的防震結構，即將中央表殼巧妙置於兩個獨立表圈之間。背面防撞邊框採用碗形弧度環繞表殼，既增強了防震效果，又減少了與手背的接觸。在柔軟的聚氨酯表帶與表圈相接的底面，特別添加了柔性覆蓋層，能夠隨著手腕的運動靈活調整，極大地提升了佩戴的舒適度。表帶與皮膚接觸的部分則採用了點狀紋理設計，不僅可以防止表帶滑落，還能避免因出汗而產生的粘膩感，為佩戴者帶來無與倫比的舒適體驗。

GBD-300運用加速度計與專有算法來計算步數，提供極其精確的距離測量功能。其專用的G-SHOCK MOVE應用程序為日常鍛煉提供了極大的支持，用戶可以通過查看步數和消耗的卡路里數據，記錄生活日誌和活動日誌。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社