卡西歐將發佈第四款八村壘簽名版G-SHOCK手錶
21 8月, 2024, 09:00 CST
流行的八角形設計結合籃球場設計主題
東京2024年8月21日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣佈發佈GBM-2100RH，這是G-SHOCK品牌防震手錶系列的新成員。這款新的簽名版手錶標誌著該品牌與NBA（美國國家籃球協會）洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)職業籃球運動員八村壘(Rui Hachimura)的第四次合作。
卡西歐認為，八村壘作為運動員，在世界頂級籃球聯賽中挑戰自我極限所展現出的堅韌，與G-SHOCK品牌防震手錶在對抗衝擊中展現力量的理念非常契合。該公司於2019年與八村壘簽訂了全球合作夥伴協議，支持他追求更高的目標。
GBM-2100RH是首款基於GBM-2100的八村壘簽名版手錶，GBM-2100是一款防震手錶，具有八角形金屬表圈，配備智能手機連接功能和強力太陽能充電系統。這款手錶的設計靈感來源於籃球場，金色表盤採用透明印刷的木紋圖案，讓人聯想到籃球場的硬木地板，籃筐下方的區域（八村壘真正大顯身手的地方）以白色標記。液晶顯示屏(LCD)捕捉到投籃計時器倒計時秒數的樣子。代表八村壘名字的符號「八」（hachi，在日語中意為「八」）被雕刻在八點鐘位置，增添了獨特的個人風格。八村壘標誌性的「黑武士」(Black Samurai)標誌，將「八」與日本刀結合形成「Hachimura」中的「H」，被雕刻在表帶環上，並融入包裝設計。八村壘的簽名也被雕刻在表殼背面。
八村壘評論說：「我們創造這款G-SHOCK八村壘簽名版手錶，是希望喜歡運動和時尚的人們都能佩戴它。設計中融入了我最喜歡的顏色和'黑武士'標誌。大家一定要親自試試這款手錶。」
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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