卡西歐發佈G-SHOCK DW-6900三十週年紀念款

新聞提供者卡西歐計算機株式會社
29 1月, 2025, 09:00 CST
東京2025年1月29日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社（Casio Computer Co., Ltd.）今天宣佈推出全新DW-6900TR腕表，以慶祝經典圓形表盤DW-6900系列誕生三十週年。該系列腕表以三表盤設計和正面按鍵為特色。此次週年紀念系列重現了DW-6900系列初登場時包括黑色在內的多個配色。
卡西歐的宗旨是「創造觸手可及的奇跡，為每個人帶來前所未有的生活樂趣」。G-SHOCK正是這一宗旨的傑出代表，它開創了腕表設計的全新硬朗風格，打破了行業常規，通過色彩與材料的創新運用及跨界合作，樹立了新標桿。作為G-SHOCK的經典款式*之一，DW-6900奠定了與各大品牌、藝術家及環保組織合作推出100多款聯名腕表的基礎。
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*共推出五個經典款式（包括6900在內）：5000和5600沿襲了首款G-SHOCK（即DW-5000C）的外形；110款採用了三維立體表盤設計；2100款則配備了八角形表圈。
為慶祝DW-6900誕生30週年，新款DW-6900TR防震腕表復刻了DW-6900H的色彩搭配。DW-6900H是DW-6900系列中首個推出黑色以外顏色的表款。DW-6900TR系列採用了DW-6900H首次亮相時使用的三種配色：黑色、紅色和黃色，喚起了人們對上世紀90年代的懷舊之情。該週年紀念系列獨有的「SINCE 1995」字樣——指的是6900系列問世的年份——會在背光激活時出現在液晶顯示屏上。此外，表殼底蓋還刻有30顆星星，增添了慶祝氛圍。
正面按鍵採用金屬材質，經過鏡面處理，提升了質感，「G」標記更顯醒目大氣。表圈及表帶選用生物基樹脂，有望減少對環境的影響。
包裝上印有「G」標記，包含黑、紅、黃經典三色，與紀念系列完美契合。
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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