卡西歐發佈G-SHOCK DW-6900三十週年紀念款

東京2025年1月29日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社（Casio Computer Co., Ltd.）今天宣佈推出全新DW-6900TR腕表，以慶祝經典圓形表盤DW-6900系列誕生三十週年。該系列腕表以三表盤設計和正面按鍵為特色。此次週年紀念系列重現了DW-6900系列初登場時包括黑色在內的多個配色。

卡西歐的宗旨是「創造觸手可及的奇跡，為每個人帶來前所未有的生活樂趣」。G-SHOCK正是這一宗旨的傑出代表，它開創了腕表設計的全新硬朗風格，打破了行業常規，通過色彩與材料的創新運用及跨界合作，樹立了新標桿。作為G-SHOCK的經典款式*之一，DW-6900奠定了與各大品牌、藝術家及環保組織合作推出100多款聯名腕表的基礎。