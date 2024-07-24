巴西於G20-COP28峰會期間加入《全球氣候融資框架》，協調氣候投資並推動社會經濟發展

里約熱內盧2024年7月25日 /美通社/ -- 巴西今天在一個有關可持續金融的G20-COP28聯合活動上通過由世界主要領導者在COP28會議上展開的《全球氣候融資框架——阿聯酋領袖宣言》，推動框架發展新氣候融資架構的目標，以釋放氣候行動的投資機會。

巴西亦將於2025年舉辦COP30峰會，巴西這次支持《全球氣候融資框架》，為COP主席國和G20的議程之間提供了重要的聯繫，以使可持續融資更易獲取、更便捷且經濟實惠。

財政部長Fernando Haddad今天藉著G20財政部長和央行行長會議舉行之際，在里約熱內盧宣佈支持《全球氣候融資框架》，使巴西成為繼法國、德國、英國、美國、印度後，第六個支持該框架的G20國家。

迄今為止，15個佔全球本地生產總值重要份額的國家已加入該《框架》作為簽署國。

巴西的支持還將確保未來COP的更大持續性。三個COP主席國（包括阿聯酋、阿塞拜疆、巴西）繼續加強國際合作，以彌補適應金融差距並在下一輪國家決定貢獻（NDC）中提高雄心。

阿聯酋財政事務部長Mohamed Al Hussaini表示：「為實現《阿聯酋共識》中所訂明的氣候雄心，我們需要所有財務來源——公共、私人和慈善事業。」氣候投資必須被認為是經濟增長和共享繁榮的前所未有機會，而COP28《全球氣候財務框架》將財政部擔任領導角色，以推動這一目標。阿聯酋已準備好透過具體行動解決可持續金融差距。

「我們歡迎巴西今天對該框架的支持。這項決定確保巴西在輪任G20主席國期間，不僅透過其對可持續金融的雄心勃勃發展議程，確保巴西在COP28上取得進展，而且將繼續在2025年作為COP30主持人的角色。」

財政部國際事務副部長兼G20財務軌道協調員Tatiana Rosito大使表示：「我們在G20會議中的可持續金融議程專注於推動全球金融架構的改革，以支持世界的公平轉型，並與《全球氣候融資框架》完全相符。我們認為，加強G20集團和COP在可持續金融方面的成果之間的一致性非常有價值。」

COP28總幹事Majid Al Suwaidi 表示：「《全球氣候融資框架》提供了全面、透徹的努力，以打擊氣候變化並釋放非常需要的氣候融資，這是加強NDC下一週期、氣候適應和復原力的關鍵推動者。」

「作為全球南方（Global South）的倡導者，巴西對該框架的支持將確保其雄心勃勃的G20主席會議程有關可持續金融的一致性，有助於推動可持續的社會經濟增長，並為從巴庫（Baku ）到貝倫（Belém ）及其他地區的氣候融資提供持續性。」

《全球氣候金融框架》建立在巴貝多總理Mia Mottley倡導的《布里奇敦議程》（Bridgetown Agenda）和肯亞總統William Ruto倡導的非洲氣候峰會（Africa Climate Summit）等倡議的勢頭之上，提供了一個強大的平台來衡量氣候融資領域所有關鍵參與者（包括 MDB 和國際金融機構（IFI）在內的私營和公共部門）所取得的進展。

該框架提供了 10 個定義原則，涵蓋氣候財務議程中的所有行動領域，包括 MDB 和 IFI 改革，推動國家平台並實現現有承諾，例如為發展中國家動員資金和補充綠色氣候基金（Green Climate Fund）。

SOURCE COP28