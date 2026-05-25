廣青總「G21+2 青年季」----智航未來•活力灣區體驗行圓滿結束

多元行程深度體驗

是次交流團由首席團長、廣青總主席廖伊曼；顧問團長、廣青總執行主席簡汝謙；執行團長、廣青總常務副主席何廸夫；副團長、廣青總常務副主席朱鼎耀；廣青總常務副主席區子安、何芓諄；副團長、廣青總副主席曾紫蕾；團秘書長、廣青總副主席兼秘書長蘇穎瑜；廣青總副主席莊守堃、李泳倫、李詠詩、廖智軒；團秘書長、廣青總秘書長張沛強；團副秘書長、廣青總常務副秘書長尹志遠等帶領。交流團行程豐富多元，通過科技探索、體育競技及文化考察等形式，涵蓋創科體驗、賽事交流、歷史文化等多個層面，促進兩地青年的深度交流與合作。

啟動儀式22日於深圳硬石酒店舉行，廣東省港澳辦粵港澳合作促進中心副主任 謝德鋒、深圳市人民政府港澳事務辦公室二級調研員劉宇出席，與140多名香港青年現場共話灣區科技發展願景，深化對大灣區發展格局的認識。其他青年同步參觀包括美團、高巨創新等科創龍頭企業，親身體驗國家「新質生產力」的前沿發展。

交流團其後前往2026世界無人機大會展館，分組參觀各項前沿無人機科技展覽，深入了解低空經濟的最新發展趨勢及國家在科創領域的重大突破。部分青年更參與分論壇，現場聆聽業界分享與行業見解，用心學習大灣區科技創新相關知識，拓寬視野、汲取前沿經驗。

交流團23日參與粵港兩地青年籃球友誼賽及足球友誼賽，港隊前代表曾錦濤帶隊參加粵港足球友誼賽，並作特別分享。兩地青年在賽場上切磋球技、增進友誼，彰顯全運精神與青年一代的蓬勃朝氣。其他青年則於觀瀾湖體驗高爾夫球、匹克球等體育項目，進一步感受「體育灣區」的蓬勃活力。行程尾聲，青年們參觀深圳蓮花山公園，見證深圳改革開放的成果，加深對大灣區認識與理解。

深化粵港青年交流 共建科技體育灣區

首席團長、廣青總主席廖伊曼表示：「今次活動集文、體、藝全方位交流於一身，讓超過500名香港青年親身體驗國家「新質生產力」的前沿發展、感受全球低空經濟與前沿科技帶來的震撼場面，對香港青年而言，此行不僅是一次科技與體育的交流，更是一次理解國家發展歷程、傳承改革精神的學習之旅。」

顧問團長、廣青總執行主席簡汝謙表示：「深圳是創新科技的搖籃，無人機大會讓香港青年親眼目睹低空經濟的無限可能。今次行程將科技探索與體育競技有機結合，讓青年在知識增益與切磋競技中共同成長，我們希望透過多元化的體驗，讓香港青年拓展視野、啟發思維，在互動中累積成長經歷。」

執行團長、廣青總常務副主席何廸夫表示：「今次交流涵蓋科技參訪、體育賽事及文化考察，將科技探索與人文底蘊有機結合。深圳擁有全球領先的科技生態與區位優勢，期待透過此次活動激發更多香港青年對科創事業的熱忱，搭建更多貼合青年需求的發展平台，為國家建設貢獻青春力量。」

副團長、廣青總常務副主席朱鼎耀表示：「觀瀾湖作為粵港澳大灣區體育產業的標誌性平台，其發展歷程與運營模式，對香港推動運動事業可以做為一個借鑒。這裡不僅具備世界級運動場地與訓練設施，亦搭建了「體育＋文旅＋商業」的融合生態，展現體育產業發展的新動能。這次香港青年透過實地交流與體驗，得以更直觀感受國家發展賽事經濟，打造文體旅消費新場景的導向與實踐。」

參加活動的兩地青年表示，此次交流讓他們拓寬了視野，深入了解了粵港兩地在科技創新與體育發展方面的合作機遇，進一步感受了粵港澳大灣區各地的共融合作。

持續推動青年交流 助力灣區融合發展

自「G21+2 青年季」系列活動開展以來，廣青總以文體藝為切入點，已組織超過7,000人次的香港青年參與各類大灣區交流活動，為促進粵港澳青年融合發展搭建了重要平台。在「十五五」規劃深入推進之年，廣青總將繼續秉持「灣區主人翁」的理念，通過不同主題的交流活動，幫助香港青年深入了解國家發展戰略，把握大灣區發展機遇，推動香港與內地深度融合。

SOURCE 香港廣東青年總會