GA Telesis簽署最終購買協議，從Spirit Airlines收購23架空中巴士A320ceo和A321ceo型號飛機

美國佛羅里州達勞德代爾堡2024年10月25日 /美通社/ -- 全球商業航空和航空航天解決方案的龍頭企業GA Telesis, LLC（以下簡稱「GA Telesis」）今日宣佈，已簽署一份最終購買協議，並獲得必要的公司批准，計劃從Spirit Airlines, Inc.收購23架二手空中巴士A320ceo和A321ceo型號飛機。這些飛機配備V2527-A5和V2533-A5 Select-One™噴氣引擎，生產年份介乎2014年至2019年之間，是公司迄今為止最大的一筆非租賃同類型飛機收購交易。

這項策略性收購顯著增強了GA Telesis的機隊組合，提升了其應對不斷增長的環球窄體客機需求的能力。該公司將向其廣泛的全球客戶群推廣這些飛機，以支持持續的商業航空營運。

GA Telesis LIFT Group主席Marc Cho表示：「我們欣然宣佈這一重大收購，這使我們的組合中增添了大量備受追捧的空中巴士A320ceo和A321ceo型號飛機」。他補充道：「A320ceo系列飛機因其效率、性能和可靠性而聞名，是全球航空公司極具吸引力的選擇。我們相信這些飛機將為我們的客戶在持續營運中提供顯著的價值。」

最近，該公司還宣佈收購了幾架由Avolon出租的租賃飛機，除了與Spirit的交易外，未來幾個月內還有超過20架飛機在收購管道中等待完成交易。

GA Telesis簡介

GA Telesis作為全球首屈一指的航空解決方案企業，以其在售後服務和生命週期管理方面的卓越表現而聞名。GA Telesis 生態系統™（GA Telesis Ecosystem™）是一個廣泛的環球網絡，遍佈於六大洲30個國家/地區共54個地點。該公司的綜合解決方案包括零件及分銷服務、物流解決方案、庫存管理、租賃及融資、引擎大修以及維修檢修（MRO）服務。

GA Telesis致力於透過創新的可持續發展倡議和先進技術（包括數碼轉型和使用先進材料）來實現可持續性。公司的航空系統和連接飛機技術推動效率和性能，而其維修檢修（MRO）網絡和每週七天全日24小時飛機停航待修（AOG）支援服務則提供無與倫比的可靠性。

詳情請聯絡Rylan France（[email protected]）

SOURCE GA Telesis, LLC