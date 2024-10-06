GAIL 與 AM Green 簽署諒解備忘錄，攜手發展高達 2.5 GW 可再生能源及綠色化工計劃
06 10月, 2024, 21:07 CST
- GAIL 和 AM Green 將共同探討建立太陽能/風力混合再生計劃，以實現可再生能源供應 - 24 小時 (RE-RTC)
- 合作關係著眼於二氧化碳 (CO2) 的長期供應，以及印度各地的 eMethanol (eMeOH) 生產與勘探
阿姆斯特丹和新德里2024年10月6日 /美通社/ -- GAIL (India) Limited 和 AM Green B.V. (AMG) 已簽署了一份諒解備忘錄 (MOU)，探討旨在推進印度可持續能源解決方案的計劃合作關係著眼於混合再生能源項目的二氧化碳 (CO2) 長期供應，以及印度各地的 eMethanol (eMeOH) 生產與勘探。
執行董事（業務發展和勘探與生產）Shri Sumit Kishore、GAIL 和 AM Green 集團總裁 Shri Mahesh Kolli ，在 GAIL 業務發展總監 Shri Rajev Singhal 的見證下簽署諒解備忘錄。
根據備忘錄，雙方擬共同探討在印度各地設立高達 2.5 GW 的太陽能/風力混合可再生能源計劃。這些太陽能/風力混合計劃與 Greenko 即將推出的抽水蓄能計劃 (Pump Storage Projects) 結合，可為終端用戶提供全天候電力，包括建議中的 eMethanol 項目。
雙方打算就長期供應 GAIL 產生的約 350 噸二氧化碳進行研究，以生產 eMethanol（一種可減少碳排放並促進循環經濟的環保燃料）。GAIL 還將有股權選擇投資於擬議的 eMethanol 項目，以確保戰略合作關係能支援兩家公司推廣永續能源解決方案的目標。
AM Green 集團總裁 Mahesh Kolli 表示：「我們很高興與 GAIL 合作，簽訂全世界最大規模的無碳再生能源供應合約之一。這項合作關係，足證 AM Green 作為全球清潔能源轉型解決方案平台的新興領導地位，同時促進印度成為可靠、永續且成本最低的綠色分子及其衍生物出口國的抱負，加速全球工業去碳化。綠色甲醇的生產，也將有助於海運、鋼鐵、水泥等難消減的行業進行脫碳。」
GAIL 業務發展總監 Rajev Singhal：「與 AM Green 簽署這份備忘錄，強調了我們致力於開拓可持續能源解決方案的承諾。透過促進 eMethanol 生產所需的 CO2 供應，我們採取積極的方法減少碳排放，並支持開發替代燃料。發展可再生能源項目，將有助減少印度的碳足跡，讓其順利過渡至更綠色的能源環境。GAIL 和 AMG 之間的合作關係將加強印度的科技創新，同時促進經濟增長和環境可持續性。」
AM Green 在印度多個地點生產綠色氨氣，有助加速達成其到 2030 年實現 5 MTPA 的綠色氨氣產能的目標，以及在印度和經合組織 (OECD) 市場實現淨零產能目標。這將相當於約 1 MTPA 綠色氫氣，達到印度 National Green Hydrogen Mission 下的綠色氫氣產量目標的五分之一，和到 2030 年歐洲對綠色氫氣進口目標的 10%。AM Green 還將建立大型生物煉油廠，使用多種原料並生產高價值的綠色產品，從而為全球航空、燃料、化學品和其他工業領域實現脫碳。
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SOURCE AM Green
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