GAIL 與 AM Green 簽署諒解備忘錄，攜手發展高達 2.5 GW 可再生能源及綠色化工計劃

根據備忘錄，雙方擬共同探討在印度各地設立高達 2.5 GW 的太陽能/風力混合可再生能源計劃。這些太陽能/風力混合計劃與 Greenko 即將推出的抽水蓄能計劃 (Pump Storage Projects) 結合，可為終端用戶提供全天候電力，包括建議中的 eMethanol 項目。

雙方打算就長期供應 GAIL 產生的約 350 噸二氧化碳進行研究，以生產 eMethanol（一種可減少碳排放並促進循環經濟的環保燃料）。GAIL 還將有股權選擇投資於擬議的 eMethanol 項目，以確保戰略合作關係能支援兩家公司推廣永續能源解決方案的目標。

AM Green 集團總裁 Mahesh Kolli 表示：「我們很高興與 GAIL 合作，簽訂全世界最大規模的無碳再生能源供應合約之一。這項合作關係，足證 AM Green 作為全球清潔能源轉型解決方案平台的新興領導地位，同時促進印度成為可靠、永續且成本最低的綠色分子及其衍生物出口國的抱負，加速全球工業去碳化。綠色甲醇的生產，也將有助於海運、鋼鐵、水泥等難消減的行業進行脫碳。」

GAIL 業務發展總監 Rajev Singhal：「與 AM Green 簽署這份備忘錄，強調了我們致力於開拓可持續能源解決方案的承諾。透過促進 eMethanol 生產所需的 CO2 供應，我們採取積極的方法減少碳排放，並支持開發替代燃料。發展可再生能源項目，將有助減少印度的碳足跡，讓其順利過渡至更綠色的能源環境。GAIL 和 AMG 之間的合作關係將加強印度的科技創新，同時促進經濟增長和環境可持續性。」

AM Green 在印度多個地點生產綠色氨氣，有助加速達成其到 2030 年實現 5 MTPA 的綠色氨氣產能的目標，以及在印度和經合組織 (OECD) 市場實現淨零產能目標。這將相當於約 1 MTPA 綠色氫氣，達到印度 National Green Hydrogen Mission 下的綠色氫氣產量目標的五分之一，和到 2030 年歐洲對綠色氫氣進口目標的 10%。AM Green 還將建立大型生物煉油廠，使用多種原料並生產高價值的綠色產品，從而為全球航空、燃料、化學品和其他工業領域實現脫碳。

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