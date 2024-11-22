Gameloft for brands 推出 COMBO! Core，為消費品牌提供專門建議，透過非侵入性的遊戲內廣告接觸 Z 世代和千禧世代

巴黎2024年11月22日 /美通社/ -- 為品牌創造遊戲化廣告體驗的領導者 Gameloft 今天推出 COMBO! Core，是為 COMBO! 的擴展版！此遊戲媒體網絡，使品牌能夠有效地與核心遊戲玩家互動。

Z 世代 (Gen Z) 是 21 世紀出生的個人，也是過去幾年來最大的營銷挑戰之一。這些男女在數碼世界中長大，多樣化的內容與娛樂形式讓傳媒生態系統變得支離破碎，使得這一代人難以接觸。但就算能夠接觸到他們，事情還未完：Z 世代的注意力也越來越渙散—— 其注意力比一般人短 30%——也變得更有意識，希望品牌能夠在可持續發展、社會責任和道德等領域達到其價值觀。

憑藉 COMBO! Core，Gameloft for brands 希望能協助品牌解決這道複雜的方程式，利用遊戲的真實空間吸引 Z 世代的消費者。超過 82％ 的 Z 世代每星期玩遊戲超過 7 小時，電子遊戲確實已成為其日常生活中的重要部分。

在執行方面，COMBO! Core 將涵蓋廣告商的非侵入性解決方案，採用 IAS 可視性和注意力 測量支援，從 IAB 格式到原生產品放置，從 AA 和 AAA PC、主機和流動遊戲中的電子競技贊助，到獨立定制作品。

「在 COMBO! Kids 和 COMBO! Core 之後，這個新的價值主張讓我們成為品牌和代理商最全面的遊戲合作夥伴。我們的產品現在真正反映了遊戲玩家的多樣性，並使品牌能夠更好地了解並識別他們在這個領域可以獲得的巨大機會，」Gameloft 品牌資深營銷總監 Hugues Ossart 表示：「身為一名熱愛遊戲的玩家，我更深信我們作為開發人員和媒體發行商的雙重專業知識，是為希望與熱愛遊戲的玩家建立有意義關係的品牌提供相關和高效解決方案的關鍵。」

在 COMBO! 及其三個獨特的價值主張 (Kids、Pop 和 Core) 之下，Gameloft 鞏固了自身作為一站式服務供應商的強大地位，為希望最終利用遊戲作為與消費者互動空間的品牌提供服務。

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SOURCE Gameloft for brands