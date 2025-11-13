微步在線連續三年獲評Gartner® Peer Insights™《網絡檢測與響應客戶之聲》「卓越表現者」

根據Gartner的定義：「《客戶之聲》是一份基於Gartner Peer Insights用戶評價編制的綜合報告，旨在為技術及服務採購商提供決策參考。這份彙聚了用戶集體視角的報告，連同具體的個體評價，不僅與Gartner專家研究報告形成有效互補，更能在您的採購決策過程中發揮關鍵作用。所有參與評價的用戶均為經過驗證的技術產品或服務使用者，他們不僅對產品進行評分，還會提供寶貴的使用反饋，供您在做出採購決策前考慮。」

微步在線首席執行官薛鋒表示：「我們很榮幸在Gartner Peer Insights的《NDR客戶之聲》報告中再度獲評『卓越表現者』。我們的使命是為安全團隊提供可見性和精准檢測能力，特別是在網絡攻擊日趨複雜化、目標化的亞太地區。我們相信，這一榮譽體現了客戶對微步在線TDP平臺真正實現精准檢測與穩定運行能力的高度信任。」

基於真實用戶反饋的權威認可

廠商若想入選該報告，必須滿足嚴格的收錄標準，並根據使用者興趣、產品體驗及整體滿意度被分進四個象限，評估範圍涵蓋產品功能、技術支持與交付能力等關鍵領域。

根據調研資料顯示：「在網絡檢測與響應市場，Gartner Peer Insights在評選期間共發佈1,263份評價與評分」，最終僅11家廠商符合入選標準。微步在線已連續三年躋身「卓越表現者」行列。在截至2025年8月提交的43份有效評價中，微步在線還實現了100%的客戶推薦率，成為少數幾家全面滿足所有入選標準的廠商之一。

在亞太、北美、中東和歐洲地區，來自金融、製造、能源、服務及零售行業的眾多企業用戶，均對微步在線TDP在產品綜合體驗、檢測精准度和運營效率方面給予高度評價。

TDP：業界領先的情報驅動型檢測與響應平臺

作為中國威脅情報領域的市場領導者（源自艾瑞諮詢《2024年中國威脅情報行業發展研究報告》），微步在線將高精度威脅情報深度融入其檢測與響應解決方案中。

微步在線TDP是一個全流量、情報驅動的NDR平臺，旨在提供大規模的視覺化能力、情境資訊和可操作性。

經全球多個地區與行業驗證的卓越能力

目前，微步在線TDP已在金融、能源、電力、互聯網及智能製造等關鍵行業的數千家領先企業中完成部署。

該平臺已成為企業和政府機構安全運營中心（SOC）的核心檢測與響應系統，助其在動態變化的威脅環境中實現全面視覺化、精准檢測與主動防禦。

要查看全部評價，請訪問：

https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/threatbook/product/threatbook-tdp-ndr/review/view/6146934

https://www.gartner.com/reviews/market/network-detection-and-response/vendor/threatbook/product/threatbook-tdp-ndr/review/view/6145510

關於微步在線（ ThreatBook）

微步在線是一家全球性網絡安全公司，專注於先進威脅情報、檢測與響應解決方案。成立於2015年，公司致力為企業、政府及服務提供商提供抵禦不斷演變的數字風險所需的清晰視野和情境資訊。

透過將人工智能與深度威脅情報結合，微步在線提供針對國家級行為者、網絡犯罪集團和新興攻擊活動的實時可視性、高精度檢測和預警洞察。憑藉來自亞太地區及以外的獨特視角，微步在線提供的情報覆蓋連接了東西方威脅格局，為全球防禦者提供獨有的見解。

微步在線：Act with Intelligence that Matters。詳情請訪問www.threatbook.io 或在LinkedIn上關注我們。

SOURCE ThreatBook